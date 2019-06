De door blessures geplaagde Juan Martín Del Potro kan voorlopig niet in actie komen. De Argentijnse tennisser heeft voor de tweede keer in nog geen jaar tijd een breuk in zijn knieschijf opgelopen, zo heeft zijn management donderdag bekendgemaakt.

Del Potro liep de kwetsuur woensdag op in de eerste ronde van het grastoernooi van Queen's. De huidige nummer twaalf van de wereld gleed uit in zijn partij tegen de Canadees Denis Shapovalov. Hij won de wedstrijd weliswaar in twee sets (7-5 en 6-4), maar trok zich diezelfde avond nog terug.

Uit onderzoek in het ziekenhuis is gebleken dat de dertigjarige Del Potro kampt met een breukje in zijn rechterknieschijf en dat hij onder het mes moet. De operatie zal ergens in de komende dagen worden uitgevoerd. Het is niet duidelijk hoelang hij moet revalideren.

In oktober 2018 brak Del Potro zijn knieschijf ook al. Hij moest daardoor onder meer de ATP Finals (november 2018) en de Australian Open van begin dit jaar aan zich voorbij laten gaan. Del Potro maakte in februari op een hardcourttoernooi in de Verenigde Staten zijn rentree.

Loopbaan Del Potro getekend door blessures

De US Open-winnaar van 2009 deed daarna ook nog mee aan de Masters-toernooien van Madrid en Rome en Roland Garros. Op het Grand Slam-toernooi in Parijs reikte hij tot de achtste finales, maar daarin dolf hij het onderspit tegen de Rus Karen Khachanov.

Het is bepaald niet de eerste keer dat Del Potro een lange revalidatie wacht. In 2010 onderging hij een operatie aan zijn rechterpols en vier jaar later raakte hij zwaar geblesseerd aan zijn linkerpols, waardoor hij bijna twee jaar niet in actie kon komen.

De laatste keer dat Del Potro een toernooi won, was in maart 2018, toen hij het Masters-toernooi van Indian Wells op zijn naam schreef. Hij heeft in totaal 22 titels op zijn erelijst staan.