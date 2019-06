Roger Federer heeft dinsdag zijn eerste partij van het nieuwe grasseizoen gewonnen. De Zwitser rekende in de eerste ronde van het ATP-toernooi in Halle af met de Australiër John Millman. In Mallorca luisterde Maria Sharapova haar rentree op met een zege.

De 37-jarige Federer was in de eerste ronde in Halle met 7-6 (1) en 6-3 te sterk voor Millman, de nummer 57 van de wereld. De partij op het Duitse gras duurde een uur en negentien minuten.

De eerste set verliep volledig volgens service, waardoor de tiebreak de beslissing moest brengen. Daarin gunde Federer slechts één punt aan Millman.

In het tweede bedrijf forceerde Federer een break op 3-2 en mocht hij even later serveren voor de wedstrijd. Millman liet nog een kans om terug te breken onbenut, waarna de twintigvoudig Grand Slam-winnaar op zijn eerste matchpoint wel toesloeg.

Federer, die het toernooi in Halle negen keer won en vorig jaar de finale verrassend verloor van de Kroaat Borna Coric, stuit in de tweede ronde op de Fransman Jo-Wilfried Tsonga.

Maria Sharapova speelde haar eerste partij sinds eind januari. (Foto: ANP)

Sharapova verliest slechts zes punten in tweede set

Bij het WTA-toernooi van Mallorca won Sharapova haar eerste partij sinds eind januari. De Russin versloeg de Slowaakse Viktoria Kuzmova in de eerste ronde met 7-6 (8) en 6-0. In de tweede set verloor ze slechts zes punten.

De 32-jarige Sharapova werd begin dit seizoen op de Australian Open in de vierde ronde uitgeschakeld. Sindsdien kwam de voormalig nummer een van de wereld vanwege een schouderblessure niet meer in actie.

In haar volgende partij van het Spaanse grastoernooi treft Sharapova mogelijk de als eerste geplaatste Angelique Kerber. De Duitse moet dan wel zien af te rekenen met Ysaline Bonaventure uit België.