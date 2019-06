Robin Haase is maandag meteen in de eerste ronde uitgeschakeld op het grastoernooi van Halle. De Nederlander slaagde er net niet in om voor een verrassing te zorgen tegen de Duitser Alexander Zverev: 4-6 en 5-7.

Haase speelde bij vlagen een prima wedstrijd. Hij trakteerde het publiek op een aantal fraaie punten, maar moest op de beslissende momenten zijn meerdere erkennen in Zverev.

Na het verlies van de eerste set had Haase er een beslissende derde set uit moeten trekken, maar hij verspeelde in de tweede set tot twee keer toe een break voorsprong (bij 3-1 en 5-3).

De als tweede geplaatste Zverev neemt het in de tweede ronde op tegen de Amerikaan Steve Johnson, die in twee sets te sterk was voor Zverevs landgenoot Philipp Kohlschreiber: 6-3 en 6-3.

Haase vorig jaar nog wel naar tweede ronde

Haase bereikte vorig jaar nog wel de tweede ronde in Halle. Hij was toen na een zege op de Portugees Joao Sousa niet opgewassen tegen de Spanjaard Roberto Bautista Agut.

Roger Federer is de nummer één van de plaatsingslijst. De Zwitser stuit dinsdag in de eerste ronde op de Australiër John Millman, van wie hij vorig jaar verrassend verloor in de vierde ronde van de US Open.

Federer doet alweer voor de zeventiende keer mee in Halle. Hij was ook al negen keer de beste in de Duitse plaats: in 2003, 2004, 2005, 2006, 2008, 2013, 2014, 2015 en 2017.

'King Roger' moest vorig jaar echter de eindzege laten aan de Kroaat Borna Coric, die toen in de finale tegen hem verantwoordelijk was voor een daverende sensatie: 7-6 (6), 3-6 en 6-2.