Andy Murray kan niet wachten om vijf maanden na zijn heupoperatie zijn rentree te maken op de tennisbaan. De Schot neemt deze week samen met de Spanjaard Feliciano López deel aan het dubbelspel op Queen's.

"Ik had niet verwacht dat ik hier nu zou staan", zegt Murray, die anderhalf jaar lang met een blessure kampte aan zijn rechterheup en begin dit jaar bij de Australian Open nog hardop nadacht over een definitief afscheid als prof.

"Ik had geen idee hoe het zou voelen als ik me liet opereren, maar het is briljant. Als ik nu terugkijk, heeft dit echt mijn leven veranderd. Ik kijk er echt naar uit om terug te keren, maar weet niet goed wat ik moet verwachten."

Murray won in het verleden drie Grand Slam-toernooien (de US Open in 2012 en Wimbledon in 2013 en 2016) en was eind 2016 nog de nummer één van de wereld, maar hij denkt niet dat die glorietijden zomaar zullen terugkeren.

"Natuurlijk, het zou leuk zijn om weer Wimbledon en majors te winnen, maar niet zoveel spelers krijgen die mogelijkheid en dan nog zijn er velen die plezier hebben in het spelletje. Ik hoop dat ik dat ook kan."

Murray werd maandag tijdens de training op Queen's aangemoedigd door een aantal fans. (Foto: ANP)

'Je hoeft bij de dubbels minder te bewegen'

Murray heeft in overleg met zijn team bewust gekozen om te beginnen met het spelen van dubbels. Hij denkt op die manier een goede basis te kunnen leggen voor het spelen van enkels, al is daar nog geen datum opgeplakt.

"Je hoeft bij het dubbelen minder te bewegen, maar je moet nog altijd wel snelle bewegingen maken door alert te reageren aan het net. Ik ben benieuwd hoe mijn lichaam daarop zal reageren. Dat is nog even afwachten."

Murray en López hebben pittig geloot voor Queen's. Het duo neemt het woensdag in de eerste ronde op tegen het als eerste geplaatste Colombiaanse koppel Juan Sebastián Cabal en Robert Farah Maksoud.

Het is aannemelijk dat Murray op Wimbledon, dat op 1 juli begint, opnieuw het enkelspel laat schieten en alleen in actie komt in het dubbelspel, maar daar wordt pas na Queen's een beslissing over genomen.