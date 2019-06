Coach Raemon Sluiter is ondanks het wrange verloop van de finale in Rosmalen trots op wat Kiki Bertens afgelopen week op het grastoernooi voor eigen publiek heeft laten zien. De Rotterdammer denkt wel dat de nummer vier van de wereld haar tactiek in aanloop naar Wimbledon iets moet veranderen.

"Als je het allemaal zo bij elkaar optelt, is ze op de goede weg voor Wimbledon", concludeerde Sluiter na de door Bertens verloren finale van zondag tegen de Amerikaanse Alison Riske (6-0, 6-7 (3) en 5-7) in gesprek met NUsport.

"Het mag op gras hier en daar wel iets aanvallender. De kunst is om haar spel iets aanvallender te maken zonder dat ze totaal anders gaat spelen. Dat is de uitdaging die voor ons ligt."

Bertens kende in Rosmalen een uitstekend begin van haar grasseizoen - haar minst favoriete ondergrond - door zonder setverlies de finale te bereiken voor eigen publiek, haar beste resultaat ooit op de Libéma Open na haar halvefinaleplaats van 2015.

De 27-jarige Westlandse leek na een overtuigende eerste set op weg om als tweede Nederlandse na Michaëlla Krajicek (2006) het toernooi in Rosmalen te winnen, maar zover kwam het niet. Ze miste in de finale tegen Riske liefst vijf matchpoints en trok in de daaropvolgende derde set aan het kortste eind.

'Ik was met alle liefde uit de boeken gegooid'

De teleurstelling was niet alleen bij Bertens, maar ook bij coach Sluiter voelbaar. "We stoppen er allemaal waanzinnig veel energie in. Als je dan zo dicht bij het winnen van een thuistoernooi bent, dan doet het even pijn", bekende de oud-tennisser, die in 2009 zelf de finale in Rosmalen verloor.

"Ik was met alle liefde uit de boeken gegooid, maar dit hoort ook bij sport. Een uurtje na de wedstrijd overheerste wel tevredenheid over hoe ze zich deze week gepresenteerd heeft."

Over twee weken begint Bertens aan Wimbledon, waar ze vorig jaar nog verrassend de kwartfinales bereikte. Sluiter denkt dat de kopvrouw van het Nederlandse tennis, die eind mei op Roland Garros in de tweede ronde moest opgeven door buikgriep, met vertrouwen toe kan leven naar het derde Grand Slam-toernooi van het jaar.

"Gezien haar resultaten op gras was haar kwartfinaleplaats van vorig jaar erg verrassend. Maar als je ziet dat ze zonder echt goed te spelen in Rosmalen de finale kan halen, dan geeft dat ons genoeg munitie om lekker op deze manier door te gaan", aldus Sluiter.

Een week voor Wimbledon komt Bertens nog in actie op het grastoernooi in het Engelse Eastbourne, waar zeven toptienspeelsters aan meedoen. Vorig jaar werd de Westlandse daar al in de tweede ronde uitgeschakeld.

Sluiter in gesprek met Bertens tijdens een coachingsmoment. (Foto: Pro Shots)