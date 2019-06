Adrian Mannarino heeft zondag de titel gepakt op het grastoernooi van Rosmalen. De Fransman was in de finale in twee sets te sterk voor de Australiër Jordan Thompson: 7-6 (7) en 6-3.

Mannarino, de nummer 44 van de wereld, had iets meer dan twee uur nodig om zich in straight sets te ontdoen van Thompson, die achttien plaatsen lager dan hem staat op de ATP-ranking (62).

De dertigjarige Mannarino veroverde zodoende na zes verloren finales (in 2015 in Auckland en Bogota, in 2017 in Antalya en Tokio en in 2018 in wederom Antalya en Moskou) voor het eerst in zijn loopbaan de eindzege op een ATP-toernooi.

De vijf jaar jongere Thompson stond in Rosmalen pas voor het eerst in de finale van een ATP-toernooi. Hij was in het verleden wel al vijf keer de beste op een challengertoernooi.

Mannarino en Thompson maken vermoeide indruk

Mannarino en Thompson maakten in de finale een vermoeide indruk. Beiden moesten zondagochtend nog de halve finales afmaken, omdat de partijen zaterdagavond werden gestaakt vanwege de hevige regenval.

In de finale had Mannarino het alleen in de eerste set lastig met Thompson. Hij overleefde daarin zelfs twee setpoints, waarna hij zelf wel toesloeg bij zijn eerste setpoint.

Het bleek ook meteen de beslissing in de wedstrijd, want in de tweede set kwam Mannarino nog nauwelijks in de problemen en hij maakte het bij 5-3 op eigen service gedecideerd af.

Mannarino volgt zijn landgenoot Richard Gasquet op als winnaar in Rosmalen. Die strandde dit jaar als nummer acht van de plaatsingslijst in de halve finales tegen Thompson.