Kiki Bertens is er zondag op bizarre wijze niet in geslaagd het grastoernooi van Rosmalen te winnen. De nummer vier van de wereld miste in de tweede set liefst vijf matchpoints en trok na een driesetter alsnog aan het kortste eind tegen de Amerikaanse Alison Riske: 6-0, 6-7 (3) en 5-7.

De finale op het centercourt, die werd onderbroken door een blessurebehandeling van Bertens (tweede set) en de regen (derde set), duurde twee uur en een kwartier. Riske bezet de 61e plek op de WTA-ranking en staat daarmee 57 plekken lager op de ranking dan Bertens.

De 27-jarige Westlandse greep door haar nipte nederlaag naast haar tiende toernooizege op WTA-niveau en haar eerste grastitel ooit. De zege van Riske betekent ook dat Michaëlla Krajicek zich nog steeds de enige Nederlandse winnares van het grastoernooi in Rosmalen (2006) mag noemen.

Op haar weg naar de finale in Rosmalen had Bertens nog eenvoudig afgerekend met haar voormalige dubbelpartner Johanna Larsson, landgenoot Arantxa Rus en de Russische speelsters Natalia Vikhlyantseva en Elena Rybakina. De Westlandse won al die partijen zonder setverlies.

Bertens, die voor deze editie in Rosmalen nooit verder reikte dan de halve finales (2015), is in voorbereiding op Wimbledon. Het Grand Slam-toernooi in Londen begint op 1 juli. Voor die tijd zal Bertens nog meedoen aan het grastoernooi in Eastbourne.

Bertens loopt snel weg bij Riske

De drie voorgaande ontmoetingen tussen Bertens en Riske eindigden allemaal in het voordeel van de Nederlandse en ook in Rosmalen had ze aanvankelijk weinig te duchten van de Amerikaanse. Bertens gaf in haar eerste servicegame weliswaar direct een breakpoint weg, maar na een aantal goede eerste services kwam ze alsnog op een 1-0-voorsprong.

Waar Riske verzuimde een break voorsprong te pakken, sloeg Bertens wel direct toe op de service van haar opponente, die sowieso wisselvallig was op haar eigen opslag. Bertens kwam met moeite op 3-0 - ze sloeg opnieuw een breakpoint weg - en won vervolgens ook de tweede servicegame van Riske.

Het verzet van de Amerikaanse leek daarmee gebroken. Bertens, die in de rally's eenvoudig overeind bleef, kwam dankzij een love game op een 5-0-voorsprong en besliste de set in haar voordeel door direct haar eerste setpunt op de service van Riske te benutten.

Niets leek Bertens nog van de zege af te houden, al kwam ze aan het begin van de tweede set nog wel met de schrik vrij nadat ze uitgleed op het gras. Bertens leek daarbij haar lies te blesseren en vroeg een medische time-out aan, maar ze voelde zich daarna goed genoeg om verder te spelen.

Kiki Bertens moest zich in de tweede set laten behandelen. (Foto: Pro Shots)

Bertens mist vijf matchpoints en laat Riske terugkomen

Hoewel Riske na de hervatting direct haar eerste game pakte, leek Bertens het hoofd koel te houden en won ze op 2-1 de servicegame van de Amerikaanse. De kopvrouw van het Nederlandse tennis incasseerde niet veel later echter haar eerste break, al was er op dat moment nog weinig aan de hand.

Bertens kreeg op 5-4 liefst drie wedstrijdpunten in een lange servicegame van Riske, maar die sloeg ze allemaal weg. Ook op 6-5 dwong Bertens matchpoints af, maar de Amerikaanse pakte met haar service-volley-tactiek veel punten en dwong een tiebreak af, waarin ze minder fouten maakte dan de Nederlandse.

In de derde en beslissende set richtte Bertens zich knap op van die mentale domper. De mondiale nummer vier plaatste op 1-1 een love break en gaf dat een vervolg met een love game, maar op 3-2 ging het weer mis op de service van de steeds sterker spelende Riske.

Na een korte regenonderbreking lieten beide speelsters geen steken meer vallen op de eigen service, tot de twaalfde game. Bertens moest haar opslag behouden om er een tiebreak uit te slepen, maar gaf twee matchpoints weg en zag Riske de wedstrijd in haar voordeel beslissen.