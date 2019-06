Kiki Bertens is er zondag niet in geslaagd om voor het eerst in haar loopbaan het grastoernooi van Rosmalen winnen. De Westlandse verspeelde vijf matchpoints tegen de Amerikaanse Alison Riske en dolf in drie sets het onderspit. Lees alle reacties in ons liveblog.

Setstanden: 6-0, 6-7, 5-7 Bertens toont zich een sportieve verliezer na afloop van de finale in Rosmalen. Ze heeft mooie woorden over voor winnares Alison Riske. "Je hebt het verdiend. Deze week heb je erg goed gespeeld en succes de komende weken." Afgelopen! Riske overleeft vijf matchpoints in Rosmalen en wint haar tweede WTA-titel. Game! Riske doet goede zaken en komt op een 6-5-voorsprong. De Amerikaans is in ieder geval zeker van een tiebreak. Game! Riske komt weer soepel door haar eigen servicebeurt heen. De Amerikaanse komt op een 5-4-voorsprong. Game! Ook Bertens wint de game op haar eigen service. Voorlopig gaat het gelijk op in Rosmalen: 4-4. Bertens speelt na de regenonderbreking zonder tape op haar bovenbeen. Het lijkt dus wel goed te zitten met die blessure. Game! Zonder puntverlies wint Riske haar opslagbeurt. Er is werk aan de winkel voor Bertens. De partij wordt hervat bij een stand van 3-3 in de derde set. Alison Riske serveert en zet de wedstrijd weer in gang. En direct begint het met regenen! De partij ligt voorlopig stil. Break! Met haar zevende dubbele fout geeft Bertens haar opslagbeurt weg. Riske maakt de break ongedaan en komt terug tot 3-3. Game! Na twee games voor Bertens doet Riske wat terug. De Amerikaanse maakt er 3-2 van. Game! Weer een soepele game van Bertens. Ze loopt uit naar 3-1, mede door sterk serveren. "Zorg dat je eigen slagen goed zijn en laat haar niet naar het net komen", dat zijn de adviezen van coach Raemon Sluiter aan het adres van Bertens. Break! Een opsteker voor Bertens, ze breekt de opslagbeurt van Riske. Direct roept ze coach Sluiter de baan op. Game! Bertens toont veerkracht en maakt direct gelijk. Game! Riske wint haar eigen opslagbeurt en staat voor het eerst in de partij op voorsprong: 0-1. Set! Alison Riske zit weer helemaal in de wedstrijd. De Amerikaanse wint de tiebreak eenvoudig en sleept set twee met 7-6 binnen. Riske mag de beslissende set beginnen met serveren. Setpunt! Riske krijgt op eigen service het eerste setpunt. Bertens loop geïrriteerd op de baan en kijkt tegen een 5-2-achterstand aan. Riske neemt brutaal een 3-0-voorsprong in de tiebreak. Bertens lijkt de set uit handen te geven. Game! Riske dwingt toch een tiebreak af in set twee. De Amerikaanse keek tegen een 4-1-achterstand aan, maar maakt nog altijd kans op setwinst. Ook matchpoint vier benut Bertens niet. Ze laat Riske voorlopig in leven. Matchpoint! Riske slaat een onnodige fout en Bertens krijgt weer de kans om de wedstrijd te beslissen. Riske serveert om in de wedstrijd te blijven. Behoudt de Amerikaanse haar opslag draait set twee uit op een tiebreak. Game! Met twee aces wint Bertens eenvoudig de game op haar eigen service en brengt ze de stand op 6-5. Game! Riske maakt er dan toch 5-5 van. De opslagbeurt van de Amerikaanse duurde bijna zeven minuten en ze werkt drie wedstrijdpunten van weg. Riske neemt wat meer risico en werkt het eerst en ook tweede matchpoint van Bertens weg. De Amerikaanse legt zich nog niet neer bij een nederlaag. Matchpoint! Bij 40-30 op de service van Riske krijgt Bertens haar eerste wedstrijdpunt. Riske serveert om in de wedstrijd te blijven. Verliest de Amerikaanse haar opslag, dan is de tiende WTA-titel voor Kiki Bertens een feit. Game! Met pijn en moeite sleept Bertens game negen binnen. Ze balt haar vuist en slaakt een kreet van opluchting: 5-4. Game! De stand is weer gelijk. Alison Riske komt terug van een 4-1 achterstand, naar 4-4. Het is de beurt aan Bertens om te serveren. Riske begint de achtste game van set twee met serveren. Kan de Amerikaanse het Bertens nog lastig maken? Coach Sluiter komt de baan op en bespreekt de blessure van Bertens. "Het wordt erger", zegt ze over haar blessure. Break! De Amerikaanse toont een teken van leven en snoept een servicegame van Bertens af: 4-3. Game! Riske grijpt haar laatste strohalm en houdt haar eigen servicebeurt. De Amerikaanse komt terug tot 4-2. Game! Bertens blijft maar gaan en staat nu met 4-1 voor. Er is geen vuiltje aan de lucht voor de nummer vier van de wereld. Break! Ook na de medische time-out heeft Riske geen antwoord op het spel van Bertens, die nu op een 3-1-voorsprong staat in set twee. De fysio komt nog even poolshoogte nemen bij Bertens, maar alles lijkt in orde. Game! Riske staat nu ook op het scorebord. De Amerikaanse trekt de stand in set twee gelijk: 1-1. Bertens komt terug de baan op. Haar linkerbovenbeen zit flink ingepakt met tape. Het ziet ernaar uit dat ze 'gewoon' verder kan. Riske hervat de partij met serveren. Er is nog een minuutje over voor de medische time-out. Bertens is nog altijd binnen voor een behandeling. Samen met de fysio loopt Bertens van de baan af voor verdere behandeling.