Kiki Bertens heeft zaterdag voor het eerst in haar carrière de finale van de Libéma Open bereikt. De Wateringse rekende in de halve eindstrijd van het grastoernooi van Rosmalen af met Elena Rybakina uit Kazachstan.

De 27-jarige Bertens was met 6-4 en 6-4 te sterk voor Rybakina, de nummer 134 van de wereld. De nummer een van de plaatsingslijst besliste de partij na een kleine anderhalf uur op haar eerste matchpoint.

In de finale staat Bertens zondag tegenover de Amerikaanse Alison Riske. De mondiale nummer 61 rekende bij de laatste vier in een thriller af met de Russin Veronika Kudermetova: 6-4, 3-6 en 7-6 (5).

Bertens speelt in Rosmalen haar derde finale van dit jaar. Afgelopen maand schreef de kopvrouw van het Nederlandse tennis het sterk bezette toernooi van Madrid op haar naam en in februari pakte ze de titel in Sint-Petersburg.

Bertens, die in 2015 al eens de halve eindstrijd haalde in Rosmalen, kan zondag haar tiende toernooizege in haar loopbaan boeken. In 2012 won ze in het Marokkaanse Fez voor het eerst een WTA-toernooi en daarna triomfeerde ze onder meer in Neurenberg, Charleston en Cincinnati.

Kiki Bertens kan in Rosmalen de tiende titel in haar carrière veroveren. (Foto: Pro Shots)

Bertens neemt meteen break voorsprong

In de halve finale tegen Rybakina ging Bertens met een break in de openingsgame uitstekend van start. De Kazakse qualifier herstelde het evenwicht in de vierde game, maar een tweede break op 3-3 wist ze niet meer ongedaan te maken.

In het tweede bedrijf forceerde Bertens na een spannende game wederom meteen een break. De nummer vier van de wereld bouwde haar voorsprong vervolgens uit naar 5-2 en mocht serveren voor een finaleplek.

Rybakina brak echter op 'love' terug en knokte zich terug tot 5-4, waarna Bertens de partij in de tiende game alsnog uitserveerde.

Kiki Bertens en Demi Schuurs in actie in het dubbelspel. (Foto: Pro Shots)

Bertens en Schuurs niet naar dubbelfinale

In het dubbelspel slaagde Bertens er met Demi Schuurs niet in om de finale te bereiken. Het Nederlandse koppel moest met 1-6 en 4-6 buigen voor Lesley Kerkhove en Bibiane Schoofs.

Dat Nederlandse koppel staat later op zaterdag in de eindstrijd tegenover de Japanse Shuko Aoyama en Aleksandra Krunic uit Servië. Zij versloegen vrijdag bij de laatste vier Lesia Tsurenko uit Oekraïne en de Chinese Wang Yafan.

Krunic schreef vorig jaar het enkeltoernooi in Rosmalen op haar naam, maar strandde deze week al in de eerste ronde.