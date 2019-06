David Goffin is dinsdag in de kwartfinales van de Libéma Open uitgeschakeld. De als vijfde geplaatste Belg ging onderuit tegen de Fransman Adrian Mannarino. Borna Coric bereikte wel de halve eindstrijd in Rosmalen.

Goffin, de nummer 33 van de wereld, moest in drie sets zijn meerdere erkennen in Mannarino: 6-4, 5-7 en 3-6. De partij op het Brabantse gras nam zo'n 2,5 uur in beslag.

De 28-jarige Goffin, die in 2015 verliezend finalist was in Rosmalen, gaf in de tweede set tot twee keer toe een break voorsprong uit handen. Nadat Mannarino het evenwicht herstelde, had hij in de beslissende set genoeg aan een break in de achtste game.

Mannarino, de mondiale nummer 44, staat bij de laatste vier tegenover Coric. De Kroatische nummer twee van de plaatsingslijst rekende in een thriller af met de Chileen Christian Garín: 6-7 (4), 6-3 en 7-6 (6).

Coric overleeft matchpoint tegen Garín

Garín schakelde donderdag in de tweede ronde Robin Haase uit en maakte het Coric behoorlijk lastig. In de tiebreak van de derde set kreeg de nummer 32 van de wereld zelfs een matchpoint, maar die liet hij onbenut. Coric sloeg even later wel toe op zijn eerste matchpoint.

Ook Jordan Thompson schaarde zich onder de laatste vier. De Australiër verraste zijn als derde geplaatste landgenoot Alex de Minaur met 4-6, 6-2 en 6-3.

In de halve finale neemt Thompson het op tegen titelverdediger Richard Gasquet of de Chileen Nicolás Jarry. Zij spelen later op vrijdag tegen elkaar.