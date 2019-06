De tweederondepartij tussen Kiki Bertens en Arantxa Rus op het grastoernooi van Rosmalen is stilgelegd en verplaatst naar vrijdag. De wedstrijd werd tijdens de tweede set onderbroken vanwege regenval en kan donderdagavond niet meer uitgespeeld worden.

Bertens ging met 7-5 en 4-3 (15-40 op service van Rus) aan de leiding toen het begon te regenen op het centercourt van Rosmalen. Na ruim een uur besloot de organisatie het zeil van de baan te halen, maar dat bleek ijdele hoop. Het gras was nog te vochtig om op te spelen, wat tot gevaarlijke situaties zou kunnen leiden.

Het treffen tussen Bertens en Rus staat vrijdag als tweede partij op het centercourt gepland. De winnares van het Nederlandse onderonsje neemt het op tegen de Spaanse Paula Bedosa Gibert (WTA-133) of de Russische Natalia Vikhlyantseva (WTA-119).

De 27-jarige Bertens speelt in Rosmalen haar eerste toernooi op gras van dit jaar. De nummer vier van de wereld bereidt zich voor op Wimbledon, dat op 1 juli begint in Londen. Voor die tijd komt Bertens ook nog in actie in het Britse Eastbourne.

De kopvrouw van het Nederlandse tennis, die in Rosmalen nooit verder kwam dan de halve finales (2015), begon het toernooi dinsdag met een overtuigende overwinning op de Zweedse Johanna Larsson. Ze was met 6-3 en 6-1 te sterk voor haar voormalige dubbelpartner.

Bertens en Rus voor hun onderonsje in Rosmalen. (Foto: Pro Shots)

Rus trof in eerste ronde ook landgenoot

De 28-jarige Rus opende het toernooi maandag met een overwinning op Bibiane Schoofs (7-5 en 6-4). De nummer 132 van de wereld staat pas voor de tweede keer dit jaar in de tweede ronde van een WTA-toernooi.

Rus deed in haar loopbaan negen keer eerder mee in Rosmalen en boekte in 2017 haar beste resultaat op het Brabantse gras door de kwartfinales te bereiken.

Voor Robin Haase kwam er donderdag een einde aan zijn toernooi (enkelspel). De 32-jarige Hagenaar werd in twee sets verslagen door de Chileen Cristian Garin, de nummer 32 van de wereld: 7-5 en 7-5.

Het toernooi in Rosmalen duurt nog tot en met zondag. Michaëlla Krajicek kroonde zich in 2006 tot eerste en vooralsnog enige Nederlandse winnares in Brabant.