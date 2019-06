Kiki Bertens heeft zich vrijdag geplaatst voor de kwartfinales van het grastoernooi in Rosmalen. De nummer één van de plaatsingslijst won in de tweede ronde in een wedstrijd over twee dagen in twee sets van Arantxa Rus: 7-5 en 6-3.

Het Nederlandse onderonsje werd donderdagavond onderbroken door de hevige regenval. Bertens had op dat moment al de eerste set gepakt en leidde in de tweede set met 4-3 en 15-40. Ze klaarde de klus een dag later binnen vijf minuten.

Voor de 27-jarige Bertens is het de tweede keer in haar loopbaan dat ze de laatste acht bereikt in Rosmalen. De Westlandse stoomde in 2015 zelfs door naar de halve finales, wat toen ook haar eindstation was. Vorig jaar werd ze al in de tweede ronde uitgeschakeld.

Voor een plek in de halve eindstrijd neemt Bertens het later op vrijdag alweer op tegen de Russische Natalia Vikhlyantseva (WTA-119), die in de achtste finales kinderlijk eenvoudig in twee sets te sterk was voor de Spaanse Paula Badosa: 6-1 en 6-1.

Bertens blijft door haar zwaarbevochten overwinning op Rus in de race om als tweede Nederlandse ooit het grastoernooi in Rosmalen te winnen. Michaëlla Krajicek trok in 2006 aan het langste eind in Brabant, maar daarna bleef een Nederlandse overwinning bij de vrouwen uit.

De Libéma Open is Bertens' eerste toernooi op gras dit jaar. De kopvrouw van het Nederlandse tennis bereidt zich voor op Wimbledon, dat op 1 juli begint in Londen. Voor die tijd komt Bertens, die twee weken geleden met buikgriep opgaf in de tweede ronde van Roland Garros, ook nog in actie in Eastbourne.

Felicitaties na afloop van Rus voor Bertens. (Foto: Pro Shots)

Bertens komt terug van dubbele break

Bertens kende donderdag nog een bijzonder stroeve start tegen Rus, die 128 plekken lager op de wereldranglijst staat. Ze verloor mede door een aantal dubbele fouten direct haar eerste servicegame en incasseerde door haar vele onnodige fouten op 1-3 zelfs een tweede break, waardoor Rus verrassend uitliep naar een 5-1-voorsprong.

Na een peptalk van coach Raemon Sluiter en het met moeite behouden van haar servicegame, wist Bertens de wedstrijd helemaal om te draaien. Ze overleefde op 2-5 een setpoint en brak Rus voor de eerste keer, waarna ze vlak daarna ook de tweede servicegame van haar landgenote won en de stand gelijk trok: 5-5.

Het gaf haar het broodnodige vertrouwen, want Bertens kwam met een love-game op voorsprong en trok door een derde achtereenvolgende break zelfs de eerste set naar zich toe voor eigen publiek.

Opvallend genoeg wist ze haar knappe wederopstanding geen vervolg te geven in de eerste game van de tweede set. Bertens pakte in haar servicegame geen enkel punt tegen Rus, die haar break voorsprong daarna overigens direct uit handen gaf.

Bij een 4-3- en 15-40-voorsprong wist Bertens twee breakpoints af te dwingen, maar juist op dat moment begon het te regenen in Rosmalen, waardoor er een dag later verder moest worden gespeeld. Bertens liet zich niet verrassen. Ze brak Rus meteen en maakte het vervolgens simpel af op eigen service.

