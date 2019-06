Robin Haase is donderdag uitgeschakeld in de tweede ronde van het grastoernooi van Rosmalen. De Nederlander verloor in twee sets van de Chileen Christian Garin: 5-7 en 5-7.

De partij werd woensdagavond onderbroken wegens de regen. Bij de hervatting stond Haase donderdag in de tweede set met 3-2 en een servicebreak voor, maar hij slaagde niet in om er een beslissende derde set uit te slepen.

Haase mocht bij 5-4 nog wel serveren voor setwinst, maar hij leverde juist op dat moment zijn opslag in, waarna hij bij 5-6 de genadeklap kreeg uitgedeeld.

Garin, de nummer zeven van de plaatsingslijst en de nummer 32 van de wereld, neemt het in de kwartfinales op tegen de als tweede geplaatste Kroaat Borna Coric, die een achterstand omboog tegen de Amerikaan Taylor Fritz: 4-6, 6-3 en 6-3.

Tiafoe redt het niet

Naast Garin en Coric plaatsten ook de Australische nummer drie Alex De Minaur (tegen de Italiaan Andreas Seppi) en de Belgische nummer vijf van de plaatsingslijst David Goffin (tegen de Fransman Pierre-Hugues Herbert) zich al voor de kwartfinales.

De Amerikaanse nummer zes van de plaatsingslijst Frances Tiafoe redde het verrassend niet in de tweede ronde. Hij ging in twee sets onderuit tegen de Australiër Jordan Thompson: 3-6 en 2-6.

Haase, de nummer 67 van de wereld, zal niet enorm gaan zakken op de wereldranglijst, aangezien hij vorig jaar in Rosmalen ook in de tweede ronde strandde na een nederlaag tegen de Australiër Bernard Tomic.

De Hagenaar was na de uitschakeling van Thiemo de Bakker (eerste ronde tegen de Fransman Adrian Mannarino) de enige overgebleven Nederlander in het mannentoernooi. Hij is samen met Jean-Julien Rojer nog wel actief in het dubbelspel.