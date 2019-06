Kiki Bertens merkte bij de Libéma Open in haar eerste partij op gras dat ze duidelijk nog wat ritme mist. De Wateringse zette dinsdag in de openingsronde van het toernooi in Rosmalen de Zweedse Johanna Larsson opzij.

"Het is altijd lekker om zo'n eerste graswedstrijd snel af te werken", zei Bertens na haar overwinning bij het AD. "Het is lekker om er zo in te komen."

De nummer vier van de wereld versloeg Larsson in een klein uur met 6-3 en 6-1. Hoewel ze haar voormalig dubbelpartner slechts vier games gunde, had ze het niet zo eenvoudig als de uitslag doet vermoeden.

"De eerste wedstrijd op gras is altijd lastig. Het is de eerste ronde voor het thuispubliek en ik ben als eerste geplaatst, dus dat brengt wat meer druk met zich mee. Maar ik ben blij met hoe ik vandaag gespeeld heb."

Johanna Larsson was jarenlang de dubbelpartner van Kiki Bertens. (Foto: Pro Shots)

'Moeilijk om te spelen tegen iemand die ik goed ken'

Bertens vormde lange tijd een duo met Larsson in het dubbelspel. De twee plaatsten zich in 2017 voor de WTA Finals en zetten eind vorig jaar een punt achter hun samenwerking.

"Ik vind het altijd erg moeilijk om tegen iemand te spelen die ik goed ken", stelde ze. "Je doet sommige dingen net wat anders. Normaal gooi je in de eerste game keihard 'come on' eruit als je een mooie bal slaat en nu was ik wat rustiger. Dat maakt zulke wedstrijden wat lastiger."

De 27-jarige Bertens merkte dat ze nog moet wennen aan het gras. Ze vindt dat ze haar spel vooral in aanvallend opzicht en aan het net nog kan verbeteren.

Kiki Bertens speelt in de tweede ronde tegen Arantxa Rus. (Foto: Pro Shots)

'Af en toe gaat de bal de hele andere kant op'

"Hier en daar mis ik nog een volley en dat is gewoon balen. Ook de timing is af en toe nog lastig. Af en toe gaat de bal de hele andere kant op dan ik wil. Maar dat hoort erbij en dat is een kwestie van ervaring opdoen op het gras."

In de tweede ronde speelt Bertens donderdag tegen Arantxa Rus, die in haar openingspartij in Rosmalen ook al een landgenote trof. Daarin rekende Rus af met Bibiane Schoofs.

"Het zal weer een lastige wedstrijd worden, maar het voordeel is dat er sowieso een Nederlandse in de kwartfinale staat. Dat is voor het toernooi alleen maar mooi", besloot ze.