Kiki Bertens is dinsdag eenvoudig doorgedrongen tot de tweede ronde van de Libéma Open. De Wateringse rekende in haar openingspartij op het grastoernooi van Rosmalen af met de Zweedse Johanna Larsson.

De 27-jarige Bertens was in twee sets te sterk voor de drie jaar oudere Larsson: 6-3 en 6-1. De nummer vier van de wereld besliste de partij in een klein uur op haar eerste matchpoint.

Bertens begon uitstekend aan de wedstrijd en nam al snel een break voorsprong. Ze liep vervolgens uit naar 5-2, maar in de achtste game brak Larsson terug. Een game later trok ze de eerste set alsnog naar zich toe.

In het tweede bedrijf kwam Bertens, die haar eerste partij sinds haar opgave op Roland Garros speelde, meteen een break voor. Ze gunde Larsson, de mondiale nummer 148, in het vervolg nog slechts één game.

Larsson was lange tijd de dubbelpartner van Bertens. De twee plaatsten zich in 2017 voor de WTA Finals en zetten eind vorig jaar een punt achter hun samenwerking.

Johanna Larsson kon het Kiki Bertens nauwelijks lastig maken. (Foto: Pro Shots)

Bertens treft Rus in tweede ronde

In de tweede ronde neemt Bertens het op tegen haar landgenote Arantxa Rus. De speelster uit Monster besliste maandag het Nederlandse onderonsje met Bibiane Schoofs in haar voordeel.

Bertens strandde vorig jaar al in de tweede ronde op de Libéma Open. Daarin moest de mondiale nummer vier haar meerdere erkennen in de Belgische Kirsten Flipkens. In 2015 zette ze met een halvefinaleplek haar beste prestatie in Rosmalen neer.

Ze heeft in ieder geval geen last meer van de nummers twee en drie van de plaatsingslijst. De Wit-Russische Aryna Sabalenka en Elise Mertens uit België verloren hun eerste partij op het Brabantse gras.

Sabalenka, de nummer tien van de wereld, liet zich in drie sets verrassen door de Australische Destanee Aiava: 7-6 (3), 1-6 en 6-4. Mertens ging in 6-4 en 6-2 ten onder tegen de Russische Ekaterina Alexandrova.

Voor titelverdedigster Aleksandra Krunic uit Servië viel het doek na een nederlaag tegen de Belgische Kirsten Flipkens: 3-6, 6-3 en 1-6. Het zeventienjarige Amerikaanse talent Amanda Anisimova, vorige week verrassend halvefinaliste op Roland Garros, meldde zich ziek af.

Thiemo de Bakker ging kansloos onderuit in de eerste ronde. (Foto: ANP)

De Bakker hard onderuit

Voor Thiemo de Bakker zit de Libéma Open er al na één ronde op. De huidige nummer 224 van de wereld won slechts drie games van de Fransman Adrian Mannarino: 6-2 en 6-1.

De Bakker was met een wildcard toegelaten tot het grastoernooi in Rosmalen. De dertigjarige Zuid-Hollander kon die uitverkiezing niet waarmaken.

Met name op zijn tweede service liet De Bakker het liggen. Hij won slechts 21 procent van zijn tweede opslagen. Mannarino, de mondiale nummer 44, speelt in de volgende ronde tegen de Spanjaard Fernando Verdasco.