Robin Haase heeft zich maandag moeizaam geplaatst voor de tweede ronde van het Libéma Open. De Hagenaar versloeg op het grastoernooi in Rosmalen de Fransman Ugo Humbert. Bij de vrouwen won Arantxa Rus het Nederlandse onderonsje met Bibiane Schoofs.

De 32-jarige Haase was in drie sets te sterk voor Humbert, de nummer 64 van de wereld: 5-7, 7-6 (2) en 7-6 (4). De partij nam bijna 2,5 uur in beslag en werd een uur onderbroken vanwege regen.

In de eerste set verspeelde Haase op 4-4 drie breakpoints, waarna de twintigjarige Humbert in de twaalfde game wel zijn eerste setpunt benutte. De Zuid-Hollander werkte in het tweede bedrijf drie breakpoints weg op 3-4, waarna hij in de tiebreak de betere was.

In de beslissende set ging de stand lange tijd gelijk op, maar in de achtste game forceerde Haase zijn eerste break. Op eigen service verprutste hij vervolgens een matchpoint, waarna Humbert terugbrak. In de tiebreak maakte de Nederlander het karwei op zijn vierde matchpoint alsnog af.

Haase staat in de tweede ronde tegenover de als zevende geplaatste Chileen Christian Garín. De nummer 32 van de wereld rekende eerder op maandag af met de Italiaanse qualifier Salvatore Caruso (6-1 en 6-4).

Thiemo de Bakker is de enige andere Nederlander in het mannentoernooi. De Westlander, die met een wildcard is toegelaten tot het hoofdschema, treft in de eerste ronde de Fransman Adrian Mannarino.

Arantxa Rus staat in de tweede ronde mogelijk tegenover Kiki Bertens. (Foto: Pro Shots)

Rus wint Nederlands onderonsje tegen Schoofs

Bij de vrouwen bereikte de 28-jarige Rus wel de tweede ronde. De Zuid-Hollandse zette Schoofs in twee sets opzij: 7-5 en 6-4.

De 31-jarige Schoofs herstelde zich in de eerste set knap van een dubbele break, maar trok toch aan het kortste eind. In het tweede bedrijf had Rus aan twee breaks genoeg om de partij na een uur en veertig minuten in haar voordeel te beslissen.

Voor de 28-jarige Rus is het de tweede keer dit jaar dat ze in de tweede ronde van een WTA-toernooi staat. Begin 2019 overleefde de huidige nummer 130 van de wereld ook de eerste ronde van het hardcourttoernooi in het Hongaarse Boedapest.

In haar volgende partij neemt Rus, die vorig jaar in de tweede ronde werd uitgeschakeld, het mogelijk op tegen Kiki Bertens. De als eerste geplaatste Westlandse begint haar toernooi dinsdag met een partij tegen de Zweedse Johanna Larsson. Bertens speelt de derde wedstrijd op het centercourt.

Het toernooi van Rosmalen is maandag officieel begonnen en duurt nog tot en met zondag. Bij de vrouwen trok de Servische Aleksandra Krunic vorig jaar aan het langste eind en bij de mannen zegevierde Richard Gasquet.