Rafael Nadal kan maar moeilijk bevatten dat hij zondag op Roland Garros voor de twaalfde keer de titel pakte. De Spaanse topfavoriet was in de finale met 6-3, 5-7, 6-1 en 6-1 te sterk voor Dominic Thiem.

Geen enkele tennisser was ooit zo succesvol op één Grand Slam als Nadal. Hij deelde het record met de Australische Margaret Court, die in de jaren zestig en zeventig elf keer de Australian Open won.

"Het is ongelooflijk. Nee, ik kan dit niet verklaren", aldus een geëmotioneerde Nadal. "Toen ik hier in 2005 bij mijn eerste deelname won, had ik nooit kunnen denken dat ik in 2019 weer zou kunnen winnen. Ik kan niet geloven dat ik nu twaalf titels heb."

Nadal hoefde de afgelopen twee weken slechts twee sets af te staan. In de derde ronde slaagde de Belg David Goffin erin om hem een set af te snoepen en Thiem stribbelde even tegen in de finale.

"Ik wil Dominic feliciteren met een prachtig toernooi", zei Nadal tegen de Oostenrijker, die net als een jaar geleden verliezend finalist was. "Je verdient het om dit toernooi een keer te winnen, ik hoop dat het je nog een keer lukt."

Thiem en Nadal na de finale in Parijs. (Foto: Pro Shots)

Thiem noemt Nadal 'legende voor onze sport'

De 25-jarige Thiem baalde vanzelfsprekend van zijn vrij kansloze nederlaag, maar kon ook waardering opbrengen voor de twaalfvoudig kampioen.

"Ik heb alles gegeven. Natuurlijk ben ik teleurgesteld, maar ik verlies hier wel van een geweldig kampioen, een legende in onze sport", aldus de Oostenrijker, die in de halve finales van Novak Djokovic had gewonnen.

"Ik ben blij dat ik tegen Nadal mag spelen. Het is ongelooflijk hoe goed hij is. Toch ga ik volgend jaar weer proberen om hem hier te verslaan", besloot hij lachend.

De 33-jarige Nadal heeft in totaal achttien Grand Slam-titels op zijn naam staan. Federer (37) is met twintig eindzeges recordhouder in het mannentennis.