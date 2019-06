Rafael Nadal heeft zondag voor de twaalfde keer in zijn carrière Roland Garros gewonnen. De Spanjaard rekende in de finale in vier sets af met de Oostenrijker Dominic Thiem.

De 33-jarige Nadal versloeg de acht jaar jongere Thiem met 6-3, 5-7, 6-1 en 6-1. De partij op het gravel van Parijs nam zo'n drie uur in beslag. Vorig jaar was de geboren Mallorcaan in de eindstrijd ook te sterk voor de nummer vier van de wereld.

Nadal won Roland Garros voor het derde jaar op rij. Eerder schreef hij het tweede Grand Slam-toernooi van het jaar ook van 2005 tot en met 2008 en van 2010 tot en met 2014 op zijn naam.

Dankzij zijn nieuwe eindzege op Roland Garros is Nadal de eerste speler die twaalf keer hetzelfde Grand Slam-toernooi heeft gewonnen. Hij deelde dat record met de Australische Margaret Court, die in de jaren zestig en zeventig elf keer de Australian Open won.

Nadal won tot nu toe alle finales die hij op Roland Garros speelde en verloor in Parijs slechts twee partijen. In 2009 ging hij in de vierde ronde onderuit tegen Robin Söderling en zes jaar later in de kwartfinales tegen Novak Djokovic.

Voor Nadal is het alweer zijn achttiende Grand Slam-titel. Hij moet alleen Roger Federer (twintig) voor zich dulden. Naast zijn twaalf titels op Roland Garros won de nummer twee van de wereld drie keer de US Open, twee keer Wimbledon en eenmaal de Australian Open.

Rafael Nadal is de eerste speler die twaalf keer hetzelfde Grand Slam-toernooi wint. (Foto: Pro Shots)

Thiem biedt meer tegenstand dan vorig jaar

Waar Thiem vorig jaar in drie sets moest buigen voor Nadal, bood de Oostenrijker ditmaal een stuk meer tegenstand. In de eerste set nam hij op 2-2 een break voorsprong, maar de titelverdediger herstelde het evenwicht meteen en won ook de volgende drie games.

In het tweede bedrijf waren Nadal en Thiem aan elkaar gewaagd. Elf games lang kregen beide spelers geen enkel breakpoint, maar in de twaalfde game sloeg de Oostenrijker toe op zijn eerste breakpoint en bracht de stand zo in evenwicht.

Nadal raakte niet van slag door het setverlies en nam meteen een dubbele break voorsprong in de derde set. Thiem had weinig meer in te brengen en leverde op 1-5 opnieuw zijn service in.

Ook in het vierde bedrijf kwam Nadal direct een break voor. Hij gunde Thiem, die nog wacht op zijn eerste Grand Slam-titel, vervolgens nog één game en maakte de partij op zijn tweede matchpoint af.

Dominic Thiem feliciteert Rafael Nadal met de winst. (Foto: Pro Shots)