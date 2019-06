Novak Djokovic vindt dat hij zichzelf weinig kan verwijten na zijn nederlaag tegen Dominic Thiem in de halve finales van Roland Garros. De nummer één van de wereld ging zaterdag in een thriller onderuit tegen de Oostenrijker.

"Ik denk dat ik niet veel verkeerd heb gedaan tijdens dit toernooi", concludeerde Djokovic na zijn nederlaag. "Ik heb geweldig tennis laten zien gedurende het grootste deel van het gravelseizoen. Tot de halve finales had ik hier geen set verloren."

De 32-jarige Djokovic moest in vijf sets buigen voor Thiem, die voor het tweede jaar op rij de finale haalde in Parijs. De Serviër was lovend over het spel van de mondiale nummer vier.

"Thiem speelde geweldig, zeker op de belangrijke momenten", complimenteerde Djokovic zijn tegenstander. "Hij had een aantal zeer goede sliceballen en passeerslagen in huis en hij liet zien dat hij een van de beste spelers van de wereld is."

In de beslissende set verspeelde Thiem een 4-1-voorsprong. In de negende game liet de Oostenrijker op eigen service nog twee matchpoints liggen, maar op 6-5 sloeg hij wel toe in de servicegame van Djokovic.

Novak Djokovic feliciteert Dominic Thiem met de overwinning. (Foto: Pro Shots)

'Jammer dat een of twee punten de doorslag geven'

"Ik wist van tevoren dat dit het een zware wedstrijd zou worden", stelde de vijftienvoudig Grand Slam-winnaar. "Dominic is over het algemeen een fantastische speler, maar vooral op gravel. Het is gewoon jammer dat een of twee punten de doorslag geven in dit soort wedstrijden."

De partij werd over twee dagen gespeeld, nadat de regen er vrijdag toe leidde dat de strijd gestaakt moest worden. Djokovic had vrijdag behoorlijk veel last van de weersomstandigheden.

"Dit waren misschien wel de slechtste omstandigheden waaronder ik ooit heb gespeeld", zei de Serviër. "Natuurlijk is het moeilijk om je beste spel te spelen als het stormt. Het was eigenlijk een soort van overleven. Zo voelde het om gisteren te spelen."

Thiem neemt het zondag in de finale op tegen Rafael Nadal. Vorig jaar stonden de twee ook tegenover elkaar en toen schreef de Spanjaard het toernooi voor de elfde keer in zijn carrière op zijn naam.