Kiki Bertens speelt volgende week in de eerste ronde van de Libéma Open in Rosmalen tegen de Zweedse Johanna Larsson. De Wateringse verrichtte de loting voor het grastoernooi zaterdag zelf.

De 27-jarige Bertens, als eerste geplaatst in Rosmalen, en de drie jaar oudere Larsson vormden tot eind vorig jaar een duo in het dubbelspel. In 2017 plaatsten ze zich voor de WTA Finals.

In het enkelspel staan Bertens en Larsson voor de derde keer tegenover elkaar. De Zuid-Hollandse won vorig jaar de laatste ontmoeting in het Zwitserse Gstaad en de huidige nummer 172 van de wereld was in 2015 de sterkste in het Mexicaanse Monterrey.

Bertens strandde vorig jaar al in de tweede ronde op de Libéma Open. Daarin moest de mondiale nummer vier haar meerdere erkennen in de Belgische Kirsten Flipkens. In 2015 zette ze met een halvefinaleplek haar beste prestatie neer in Rosmalen.

Arantxa Rus en Bibiane Schoofs, die beiden een wildcard kregen van de organisatie, zijn de enige andere Nederlandse deelnemers in het vrouwentoernooi. Zij spelen in de openingsronde tegen elkaar. De winnares van het Nederlandse onderonsje treft Bertens of Larsson.

Bij de mannen neemt Robin Haase het in de eerste ronde op tegen de Fransman Ugo Humbert, de mondiale nummer 61. Haase bezet de 67e plaats op de wereldranglijst.

Robin Haase haalde in 2015 de halve finales in Rosmalen. (Foto: ANP)

Haase en De Bakker treffen Fransen

Vorig jaar werd Haase in de tweede ronde uitgeschakeld. De Hagenaar ging toen onderuit tegen de Australiër Bernard Tomic. In 2015 haalde hij de halve finales, zijn beste resultaat op de Libéma Open.

Thiemo de Bakker is de enige andere Nederlander die in actie komt in het mannentoernooi. De Westlander, die met een wildcard is toegelaten tot het hoofdtoernooi, is in zijn openingspartij gekoppeld aan de Fransman Adrian Mannarino, de nummer 48 van de wereld.

Stéfanos Tsitsipás is de nummer één van de plaatsingslijst in Rosmalen. De Griek heeft in de eerste ronde een bye.