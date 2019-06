Ashleigh Barty is vooral trots op zichzelf na het veroveren van de titel op Roland Garros. De Australische won zaterdag voor het eerst in haar loopbaan een Grand Slam-toernooi.

"Het is ongelooflijk. Ik ben sprakeloos", jubelde de 23-jarige Barty na haar gewonnen finale tegen Markéta Vondrousová. Ze was in die eindstrijd veel te sterk voor de negentienjarige Tsjechische: 6-1 en 6-3.

"Ik ben zo trots op mezelf", vervolgde Barty. "Het waren twee gekke weken. Ik was heel nerveus voor deze finale, maar ik heb toch een perfecte wedstrijd gespeeld."

Hoewel Vondrousová slechts vier games pakte in de eenzijdige finale, heeft Barty hoge verwachtingen van de huidige nummer 38 van de wereld. "Zij gaat nog heel veel finales spelen. Dat weet ik zeker."

Met haar titel op Roland Garros is Barty de opvolgster van Margaret Court, die in 1973 de laatste Australische winnares op het gravel van Parijs was. "Dat is natuurlijk heel bijzonder", zei de glunderende nummer acht van de wereld.

Markéta Vondrousová (links) en Ashleigh Barty (rechts) met de prijzen. (Foto: Pro Shots)

'Je gaf me tennisles vandaag'

Door haar toernooiwinst stijgt Barty van de achtste naar de tweede plek op de maandag te verschijnen wereldranglijst. Vondrousová maakt een reuzensprong van de 38e naar de 16e plaats. Zij was vol lof over haar tegenstandster in de finale.

"Je gaf me tennisles vandaag", erkende Vondrousová. "Je bent een geweldige speler en een aardig persoon. Deze titel komt je toe. Ik heb genoten van mijn tijd hier."

De Tsjechische tiener stond net als Barty voor het eerst in een Grand Slam-finale. Nooit kwam ze verder dan de vierde ronde op een Grand Slam-toernooi.