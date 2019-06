Ashleigh Barty heeft zaterdag voor het eerst in haar carrière een Grand Slam-toernooi gewonnen. De Australische was in de finale van Roland Garros veel te sterk voor Markéta Vondrousová: 6-1 en 6-3.

De 23-jarige Barty is de eerste Australische sinds Samantha Stosur (US Open in 2011) die een Grand Slam op haar naam schrijft. 24-voudig Grand Slam-winnares Margaret Court was in 1973 de laatste Australische die Roland Garros won.

In totaal hebben Australische vrouwen 63 Grand Slams gewonnen, alleen de Verenigde Staten (202 eindzeges) doen het beter.

Barty en Vondrousová stonden allebei voor het eerst in de finale van een Grand Slam. De kwartfinale van de Australian Open dit jaar was de beste prestatie van Barty op een van de grote vier toernooien. De negentienjarige Tsjechische kwam nooit verder dan de vierde ronde.

Er zijn de laatste jaren weinig vrouwen die stabiel in de top meedraaien. De laatste tien Grand Slams kenden liefst negen verschillende winnaressen. Roland Garros heeft de laatste zes edities steeds een andere winnares gehad.

Door haar toernooiwinst stijgt Barty van de achtste naar de tweede plek op de maandag te verschijnen wereldranglijst. Kiki Bertens is de nummer vier. De Nederlandse moest in Parijs al in de tweede ronde ziek opgeven. Vondrousová maakt een reuzensprong van de 38e naar de 16e plek.

Vondrousová en Barty voor het begin van de finale. (Foto: Pro Shots)

Vondrousová slaat nauwelijks winners in finale

Vondrousová verloor tot de finale geen enkele set in Parijs, maar daar was zaterdag niets van te merken. Binnen tien minuten stond het 3-0 voor Barty, die probleemloos uitliep naar 6-1.

De Tsjechische haalde in de volledige eerste set slechts twee punten op eigen kracht binnen, tegenover dertien winners voor Barty.

In de tweede set keek Vondrousová al snel tegen een break achterstand aan, maar daarna gooide ze de schroom wat van zich af. De Tsjechische tiener behield driemaal haar service, maar kon Barty niet serieus in de problemen brengen. Na één uur en twaalf minuten sloeg de Australische het beslissende punt binnen.