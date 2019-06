Roger Federer was tijdens zijn partij tegen Rafael Nadal op Roland Garros diep onder de indruk van het spel van zijn tegenstander. De Zwitser ging vrijdag in de halve finales in drie sets onderuit tegen de Spanjaard.

"Er is geen enkele speler die ook maar in de buurt van zijn niveau komt", loofde Federer Nadal na afloop van de wedstrijd. "Ik zou niet eens weten wie ik moet vragen voor een training die qua spel lijkt op dat van hem. Het is waanzinnig hoe hij vanaf de baseline speelt."

De 37-jarige Federer moest met 3-6, 4-6 en 2-6 buigen voor de vier jaar jongere Nadal. In de eerste twee sets kon de twintigvoudig Grand Slam-winnaar nog een break forceren, maar in het derde bedrijf had hij weinig meer in te brengen.

"Op een gegeven moment kom je op een punt dat je blij moet zijn met een punt en dat je er zelf niet belachelijk uitziet", stelde Federer. "Hij speelde ongelooflijk goed en heeft onvoorstelbare kwaliteiten op gravel, maar dat wist ik al langer."

Roger Federer in actie tijdens zijn partij tegen Rafael Nadal. (Foto: Pro Shots)

'Het was ongelooflijk winderig'

De nummer drie van de wereld had het niet alleen lastig met Nadal, maar ook met de weersomstandigheden. Door de harde wind stuitten de ballen soms raar op.

"Het was ongelooflijk winderig", aldus Federer. "De eerste set was het meer een kwestie van gewend raken aan de omstandigheden. Om je servicegame te behouden terwijl je tegen de wind in serveert, is erg lastig met een tegenstander als 'Rafa'. Hij mist bijna niets."

Ondanks zijn nederlaag in de halve eindstrijd kijkt Federer met een goed gevoel terug op Roland Garros. De voormalig nummer één van de wereld kwam voor het eerst sinds 2015 weer eens in actie in Parijs.

Roger Federer verlaat het Court Philippe-Chatrier en bedankt het publiek. (Foto: Pro Shots)

Federer verrast zichzelf met prestaties

"Het was een geweldig toernooi, waar ik echt van heb genoten. De aanmoedigingen van het publiek konden niet beter. Dit was misschien wel het beste publiek op een Grand Slam-toernooi in mijn hele carrière."

Federer verraste zichzelf met zijn prestaties in de Franse hoofdstad. Op weg naar de halve finales rekende hij af met onder anderen zijn landgenoot Stan Wawrinka.

"Ik heb mezelf een beetje verbaasd hoever ik ben gekomen en hoe goed ik heb gespeeld. Ik heb echt genoten van het gravelseizoen en dat speelt mogelijk mee in mijn keuze om volgend jaar terug te keren op gravel", besloot hij.