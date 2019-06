Rafael Nadal heeft vrijdag de titanenstrijd tegen Roger Federer gewonnen in de halve finales van Roland Garros. De Spanjaard versloeg de Zwitser relatief eenvoudig in drie sets: 6-3, 6-4 en 6-2.

Nadal paste zich beter aan aan de zware omstandigheden op het Court Philippe-Chatrier, dat opvallend genoeg niet uitverkocht was. Beide spelers moesten omgaan met de harde wind, waardoor de ballen soms raar opstuitten.

De Mallorcaan was zo voor het eerst in lange tijd de meerdere over Federer. Hij verloor de laatste zes onderlinge ontmoetingen, op achtereenvolgens het hardcourt van Basel, de Australian Open, Indian Wells, Miami, Shanghai en opnieuw Indian Wells.

Nadal is op gravel al tien jaar ongeslagen tegen Federer. Hij verloor in de finale van het Masters-toernooi van Madrid in 2009 voor het laatst van hem op de ondergrond van gemalen baksteen.

'Rafa' plaatste zich voor de twaalfde keer voor de finale van Roland Garros. Hij was in 2005, 2006, 2007, 2008, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2017 én vorig jaar de beste in Parijs en gaat dus ook voor zijn twaalfde eindzege.

Nadal neemt het in de finale op tegen de Serviër Novak Djokovic of de Oostenrijker Dominic Thiem, die later op vrijdag tegenover elkaar staan in de andere halve finale op het centre court.

Het Court Philippe-Chatrier was opvallend genoeg niet uitverkocht. (Foto: ANP)

Nadal begint voortvarend tegen Federer

Nadal begon voortvarend tegen Federer, die zich eigenlijk voortdurend geen raad wist met de spinballen van zijn tegenstander. Hij liep meteen uit naar 3-0 en haalde, ondanks een rebreak, na een klein uur de eerste set binnen.

Federer kwam in de tweede set beter in de wedstrijd en won de eerste twee games, maar die voorsprong wist hij niet vast te houden en in het restant werd Nadal nauwelijks nog aan het wankelen gebracht.

In de derde set gooide Federer de schroom wat meer van zich af. Hij probeerde Nadal met regelmaat met een korte bal te ontregelen, maar hij verzuimde Nadal vaak te passeren, met als gevolg twee breaks.

Nadal benutte zijn tweede wedstrijdpunt op illustratieve wijze: met zijn service vanaf links zocht hij de backhand van Federer, die mede door de wind een afzwaaier produceerde.

De wedstrijd tussen Djokovic en Thiem ligt op dit moment stil vanwege de regen. Thiem won verrassend de eerste set met 6-2, maar Djokovic leidt in de tweede set met 3-2.