Ashleigh Barty en Markéta Vondrousová hebben zich vrijdag voor de finale van Roland Garros geplaatst. De Australische en Tsjechische wonnen in de halve finales na bizarre partijen tegen respectievelijk Amanda Anisimova en Johanna Konta.

Barty had een uur en 55 minuten nodig om zich in drie sets (6-7 (4), 6-3 en 6-3) van Anisimova te ontdoen en Vondrousová was vier minuten sneller en in twee sets klaar met Konta: 7-5 en 7-6 (2).

Zowel Barty als Vondrousová bereikte nog nooit eerder de finale van Roland Garros. Barty reikte in het verleden in Parijs nooit verder dan de tweede ronde (2013 en 2018) en datzelfde geldt voor Vondrousová (2017).

De 23-jarige Barty en de negentienjarige Vondrousová stonden twee keer eerder tegenover elkaar. Barty was de sterkste in beide ontmoetingen; in 2017 op het grastoernooi van Birmingham en in 2018 op het hardcourttoernooi van Cincinnati.

Door de nederlaag kwam er een einde aan het sprookje van Anisimova. Het pas zeventienjarige talent was tot aan de halve finales nog zonder setverlies, mede doordat ze in de kwartfinales in twee sets afrekende met titelverdediger Simona Halep.

Er was in aanloop naar de halve finales de nodige kritiek op het speelschema van de vrouwen. De WTA vond het een "schande" dat beide partijen niet op het centercourt, maar in een stadion met een minder grote capaciteit werden afgewerkt.

Markéta Vondrousová. (Foto: ANP)

Barty-Anisimova kent merkwaardig verloop

Met name de wedstrijd tussen Barty en Anisimova kende een merkwaardig verloop. Barty leek in de eerste set aanvankelijk op een eenvoudige zege af te stevenen, maar ze verspeelde een 5-0- en 40-15-voorsprong en in de tiebreak een 4-2-voorsprong.

Barty leek daarmee mentaal geknakt te zijn. Ze kwam in de tweede set na twaalf verloren punten op rij meteen op een 0-3-achterstand, maar dit keer toonde ze veerkracht door zes games op rij naar zich toe te trekken.

De hoogst geklasseerde speelster van de halvefinalistes (achtste) trok die lijn in de beslissende derde set knap door. Ze deelde met een break bij 3-2 de genadeklap uit en maakte het bij 5-3 op haar eigen service gedecideerd af.

Bij de wedstrijd tussen Vondrousová en Konta ging het ook alle kanten op. Vondrousová verspeelde in de eerste set een comfortabele marge (5-3), maar liet zich niet ringeloren en sloeg bij 5-5 alsnog toe (7-5).

Ook bij dit duel leek er een derde set aan te pas te moeten komen, maar Vondrousová liet het niet zo ver komen. Ze vocht zich terug van een 3-5-achterstand en trok in de tiebreak aan het langste eind.