WTA-baas Steve Simon snapt er niets van dat de halve finales van het vrouwentoernooi op Roland Garros niet op het centercourt gespeeld worden. Hij vindt dat de vrouwen daarmee tekort worden gedaan.

Het programma in Parijs liep woensdag vertraging op door regen. Vrijdag worden alle halve finales gespeeld, waarbij de organisatie ervoor heeft gekozen om de mannen op Court Philippe-Chatrier te laten aantreden.

Eén vrouwenpartij (Ashleigh Barty-Amanda Anisimova) wordt op Court Suzanne-Lenglen gespeeld en de andere (Johanna Konta-Markéta Vondrousová) is op Court Simonne-Mathieu, de op twee na grootste baan.

"De WTA heeft begrip voor de omstandigheden, maar we zijn desondanks extreem teleurgesteld dat beide vrouwenpartijen niet op het centercourt zijn", aldus Simon in een verklaring.

"Die keuze is oneerlijk en ongepast. De vier vrouwen hebben het hartstikke goed gedaan en verdienen het om op het hoogste podium te spelen nu ze zo ver zijn gekomen. In onze ogen had het ook anders opgelost kunnen worden."

Veel verrassingen in vrouwentoernooi

Bij de vrouwen is de als achtste geplaatste Barty de enige uit de top tien van de plaatsingslijst die nog in het toernooi zit. Konta is de nummer 26 van de plaatsingslijst en Anisimova en Vondrousová zijn als ongeplaatste speelsters de verrassingen van het toernooi.

Met Novak Djokovic, Rafael Nadal, Roger Federer en Dominic Thiem staat bij de mannen de top vier in de halve finales. De halve finales van de vrouwen beginnen vrijdag om 11.00 uur en bij de mannen start de eerste partij om 12.50 uur.