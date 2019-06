Amanda Anisimova is dolgelukkig met haar stunt tegen Simona Halep in de kwartfinales van Roland Garros. De pas zeventienjarige Amerikaanse durft ondanks haar sterke spel nog niet aan de eindzege te denken.

"Ik ben echt nog niet bezig met het winnen van het toernooi. Ik ben voor nu vooral gelukkig en denk alleen maar aan mijn volgende partij. Ik probeer gewoon mijn beste tennis te laten zien en pakte het vandaag iets anders aan dan normaal", aldus Anisimova.

"Dit is al meer dan ik me had kunnen wensen. Ik had had geen last van zenuwen, al heeft het wel even tijd nodig om dit te laten bezinken. Het is bizar. Het was al geweldig om tegen Simona te mogen spelen, laat staan te winnen."

Anisimova won het juniorentoernooi van Roland Garros in 2017 en was in die categorie vorig jaar de beste op de US Open. Op Roland Garros mag ze zich nu de jongste halvefinaliste noemen sinds de Tsjechische Nicole Vaidisová in 2007.

De nummer 51 van de wereld staat in de halve eindstrijd tegenover Ashleigh Barty en ziet haar opmars vooral als een leerschool. "Dit is een heel nieuwe fase voor mij. Het is pas mijn eerste jaar met een volledige kalender. Ik wil hier zeker aan wennen."

Halep: 'Anisimova kan titel pakken'

Titelverdediger Halep baalde van haar nederlaag, maar was ook zo sportief om Anisimova de credits te geven. "Verliezen is nooit leuk en ik baal er ook echt van dat ik niet mijn niveau haalde. Ik speelde niet zoals normaal", aldus de nummer drie van de wereld.

"Ik denk dat Anisomova een goede kans heeft op de eindzege. Ze speelt zonder emotie en is niet bezig met het resultaat. Ze is heel rustig en laat zien dat ze tot veel in staat is. Ze kan zeker de titel pakken."

Anisimova en de Australische Barty treffen elkaar vrijdag. De andere verrassende halve finale in het vrouwentoernooi gaat tussen de Britse Johanna Konta en de Tsjechische Markéta Vondrousová.

Bij de vrouwen is Barty de enige uit de top tien van de plaatsingslijst die nog in het toernooi zit. Bij de mannen staat met Novak Djokovic, Rafael Nadal, Roger Federer en Dominic Thiem de top vier in de halve finales.