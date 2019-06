Roger Federer staat vrijdag voor een zware opgave om voor het eerst sinds 2011 de finale van Roland Garros te halen. De twintigvoudig Grand Slam-winnaar hoopt Rafael Nadal in de halve eindstrijd voor het eerst in tien jaar te verslaan op gravel.

De laatste keer dat Federer van de Spaanse gravelspecialist won was in de finale van het Masters-toernooi van Madrid in 2009. Destijds werd het 6-4 en 6-4.

De enige andere keer dat Nadal op zijn favoriete ondergrond klop kreeg van Federer was in 2007. Bij de finale van het ATP-toernooi in Hamburg stond er 2-6, 6-2 en 6-0 op het scorebord in het voordeel van de Zwitser.

Bij de overige dertien partijen op gravel tussen de tennislegendes was de overwinning steeds voor Nadal. De laatste keer is alweer zes jaar geleden: in 2013 eindigde de eindstrijd van het Masters-toernooi in Rome in 6-1 en 6-3.

Wel moet aangetekend worden dat Federer het gravelseizoen de laatste jaren oversloeg. De 37-jarige Zwitser speelt dit jaar bij Roland Garros voor het eerst sinds 2015 weer op het gemalen baksteen.

Federer won laatste zes partijen

Ondanks de negatieve balans kan Federer wel moed putten uit zijn recente ontmoetingen met de vier jaar jongere Nadal. De Zwitser won de laatste zes partijen van de Spanjaard.

Hij was achtereenvolgens de beste op het hardcourt van Basel, de Australian Open, Indian Wells, Miami, Shanghai en opnieuw Indian Wells, al trok Nadal zich bij die laatste keer terug met een blessure.

Bij de drie partijen daarvoor stond Federer telkens geen set af. In Indian Wells werd het 6-2 en 6-3, in Miami waren de setstanden 6-3 en 6-4 en in Shanghai eindigde de partij in 6-4 en 6-3.

Federer won Roland Garros in 2009. Nadal was in 2005, 2006, 2007, 2008, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2017 én vorig jaar de beste in Parijs en gaat dus voor zijn twaalfde eindzege.

De halvefinalepartij tussen Federer en Nadal begint vrijdag om 12.50 uur op Court Philippe-Chatrier. De winnaar neemt het zondag in de Roland Garros-finale op tegen Novak Djokovic of Dominic Thiem.