Dominic Thiem heeft zich voor het vierde achtereenvolgende jaar geplaatst voor de halve finales op Roland Garros. De als vierde geplaatste Oostenrijker had donderdag geen kind aan de Rus Karen Khachanov (10): 6-2, 6-4 en 6-2.

De 25-jarige Thiem neemt het vrijdag in de halve eindstrijd op tegen de winnaar van de partij tussen Novak Djokovic (1) en Alexander Zverev (5). De andere finalist moet komen uit de ontmoeting tussen titelverdediger Rafael Nadal (2) en Roger Federer (3).

Vorig jaar schopte Thiem het in Parijs voor het eerst in zijn loopbaan tot de finale van een Grand Slam-toernooi, maar Nadal was daarin veel te sterk. Het jaar daarvoor had de Spanjaard hem nog uit de eindstrijd gehouden, in 2016 struikelde hij over Djokovic.

Omdat er woensdag door de regen een totale speeldag in het water viel, worden vrijdag bij zowel de mannen als de vrouwen de halve finales afgewerkt. De eindstrijd bij de vrouwen is op zaterdag, de mannen strijden een dag later om de titel.