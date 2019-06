Novak Djokovic en Dominic Thiem hebben zich donderdag probleemloos geplaatst voor de halve finales van Roland Garros. De als eerste geplaatste Serviër versloeg Alexander Zverev (5) in straight sets (7-5, 6-2, 6-2), de Oostenrijker (4) was veel te sterk voor Karen Khachanov (10): 6-2, 6-4, 6-4.

Djokovic en Thiem staan vrijdag in de halve eindstrijd tegenover elkaar. De andere finalist moet komen uit de ontmoeting tussen titelverdediger Rafael Nadal (2) en Roger Federer (3).

Djokovic won Roland Garros 'slechts' één keer, in 2016. Bij de andere Grand Slams, de Australian Open (7 keer), Wimbledon (4 keer) en de US Open (3 keer), lukte hem dat beduidend vaker. Vorig jaar verloor de Serviër in de kwartfinales verrassend van de Italiaan Marco Cecchinato.

Thiem bereikte vorig jaar in Parijs voor het eerst in zijn loopbaan de finale van een Grand Slam-toernooi, maar Nadal was daarin veel te sterk. Het jaar daarvoor had de Spanjaard hem nog uit de eindstrijd gehouden, in 2016 struikelde hij over Djokovic.

Omdat er woensdag door de regen een totale speeldag in het water viel, worden vrijdag bij zowel de mannen als de vrouwen de halve finales afgewerkt. De eindstrijd bij de vrouwen is op zaterdag, de mannen strijden een dag later om de titel.

Teleurstelling bij Alexander Zverev tijdens zijn verloren partij tegen Novak Djokovic. (Foto: Pro Shots)

Zverev laat Djokovic in eerste set ontsnappen

Djokovic had aanvankelijk zijn handen vol aan Zverev, die hoopte voor het eerst in zijn carrière verder te komen dan de kwartfinales op een Grand Slam. De Duitser plaatste aan het eind van de eerste set een break en kon serveren voor een 1-0-voorsprong.

Juist op dat moment brak Djokovic terug, waarna de nummer één van de wereld de sets zelfs nog voor de tiebreak besliste. De 22-jarige Zverev kreeg in totaal acht breakkansen, maar wist er daarna geen een meer te benutten. Djokovic verzilverde zes van zijn elf breakpoints en trok de partij na ruim twee uur naar zich toe.

Djokovic won in 2016 op weg naar zijn enige titel in Parijs in de halve finales van Thiem, vrijdag opnieuw zijn tegenstander bij de laatste vier. In de eindstrijd rekende hij destijds af met Andy Murray.

Dominic Thiem plaatst zich ten koste van Khachanov voor de halve finales in Parijs. (Foto: Pro Shots)

Thiem krijgt geen enkel breakpoint tegen

Thiem had het op het Court Suzanne-Lenglen alleen in de tweede set lastig tegen Khachanov, die tot aan dit toernooi nooit verder was gekomen dan de vierde ronde op een Grand Slam. Een break bij 4-4 deed de 23-jarige Rus de das om.

Het eerste en het derde bedrijf verliepen probleemloos voor de tennisser uit Wenen, die de hele partij geen breakpoint tegen kreeg. Bovendien profiteerde hij van het grote aantal onnodige fouten van Khachanov (37, tegenover 12 voor Thiem). Na slechts een uur en drie kwartier kon Thiem de wedstrijd uitserveren.

Met Djokovic (1), Nadal (2), Federer (3) en Thiem (4) staan bij de mannen de vier hoogst geplaatste spelers in de halve finales. Dat is een groot verschil met de vrouwen waar Ashleigh Barty (8), Johanna Konta (26) en de ongeplaatste speelsters Amanda Anisimova en Markéta Vondrousova nog strijden om de titel.