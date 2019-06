Simona Halep is donderdag uitgeschakeld in de kwartfinales van Roland Garros. De titelverdedigster ging verrassend in twee sets onderuit tegen de pas zeventienjarige Amanda Anisimova: 2-6 en 4-6.

Halep en Anisimova gingen in de eerste set aanvankelijk gelijk op, maar zowel bij 2-3 als bij 2-5 plaatste laatstgenoemde een break en sleepte ze daarmee meteen de set binnen.

De Roemeense slaagde er in de tweede set niet in om het tij te keren. Ze kwam al heel snel op een 0-3-achterstand, maakte nog wel gelijk (4-4), maar moest uiteindelijk haar meerdere erkennen in Anisimova.

Halep liet de afgelopen week zien wel degelijk in een goede vorm te steken. Ze stond voorafgaand aan de partij tegen Anisimova slechts twee sets af en leek daarmee haar status als topfavoriet te bevestigen.

Anisimova, die in augustus achttien jaar oud wordt, is een van de grote verrassingen van dit toernooi. Ze stond tot dusver geen enkele set af, tegen onder anderen Aryna Sabalenka en Irina-Camelia Begu.

Amanda Anisimova. (Foto: ANP)

Anisimova zal flink stijgen op wereldranglijst

De Amerikaanse nummer 51 van de wereld is bezig aan pas haar tweede Roland Garros. Ze verloor in 2017 direct in de eerste ronde, maar zal door haar prestaties dit jaar flink stijgen op de wereldranglijst.

Anisimova neemt het vrijdag voor een plek in de finale op tegen Ashleigh Barty, die donderdag in de kwartfinales eveneens in twee sets te sterk was voor Madison Keys: 6-3 en 7-5.

Barty had in de eerste set voldoende aan een break bij 4-3 en in de tweede set bij 5-5 om ook voor de eerste keer in haar carrière een plek in de halve finales veilig te stellen.

De Australische nummer acht van de wereld, die nu de hoogstgeplaatste speelster in het toernooi is, kwam in het verleden nooit verder dan de tweede ronde in Parijs (2013 en 2018).

Woensdag plaatsten de Britse Johanna Konta (6-1 en 6-4 tegen Sloane Stephens) en de Tsjechische Marketa Vondrousová (7-6 (4) en 7-5 tegen Petra Martic) zich al voor de andere halve finale.