Roger Federer heeft veel zin in zijn halvefinalepartij tegen Rafael Nadal op Roland Garros. De twintigvoudig Grand Slam-winnaar weet dat de statistieken vrijdag in zijn nadeel zijn, maar zit daar niet mee.

"Ik vind het juist mooi om tegenover hem te staan. Als je op gravel iets wil bereiken, kom je hem op een gegeven moment tegen", aldus Federer, die voor het eerst sinds 2015 weer meedoet aan het gravelseizoen.

"Toen ik de beslissing nam om weer op gravel te gaan spelen, wist ik dat dit kon gebeuren. Maar als ik 'Rafa' had willen ontlopen, was ik niet teruggekeerd. Die instelling heeft me al ver gebracht."

Gravelspecialist Nadal won Roland Garros al elf keer en kwam Federer vijf keer tegen in Parijs, waar hij de Zwitser steeds de baas was. De laatste keer dat Federer op gravel van Nadal won, was tien jaar geleden in Madrid.

'Er is altijd een kans'

Ondanks die statistieken heeft Federer vertrouwen in de partij van vrijdag. "Er is altijd een kans. Anders zouden er geen toeschouwers zijn, want dan zou iedereen de uitslag al weten", aldus de 37-jarige Zwitser.

"Het wordt uiteraard zwaar, maar er kan van alles gebeuren. 'Rafa' kan om welke reden dan ook problemen hebben of zich niet lekker voelen. Misschien speel ik zelf geweldig, staat er veel wind of zijn er tien regenonderbrekingen. Je weet het gewoon niet."

Federer bereikte dinsdag voor het eerst sinds 2012 de halve eindstrijd van Roland Garros door zijn landgenoot Stan Wawrinka in vier sets te verslaan. Nadal was veel te sterk voor de Japanner Kei Nishikori.

Rafael Nadal was in de kwartfinales van Roland Garros een maatje te groot voor Kei Nishikori. (Foto: Pro Shots)

Nadal: 'Nieuw hoofdstuk is speciaal'

De 33-jarige Nadal kijkt ook uit naar de ontmoeting met Federer in Parijs. "Het is iets speciaals. We hebben de belangrijkste momenten in onze carrières samen beleefd en nu komt er een nieuw hoofdstuk", aldus de Spanjaard.

"We zullen zien hoe het gaat. Ik verwacht dat Roger agressief en met tempowisselingen speelt en naar het net komt. Hij doet dat tot nu toe heel goed en ik moet dat zien te voorkomen. Ik hoop hem problemen te bezorgen, want als dat niet lukt, kom ik zelf in moeilijkheden."

Woensdag staan de twee andere kwartfinales op het programma op Roland Garros. Daarin staat nummer één van de wereld Novak Djokovic tegenover Alexander Zverev en neemt Dominic Thiem het op tegen Karen Khachanov.