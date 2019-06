Roger Federer staat voor het eerst sinds 2012 in de halve finale van Roland Garros. De Zwitser treft daarin zijn grote rivaal Rafael Nadal.

De 37-jarige Federer was op het Franse gravel in de kwartfinales in vier sets te sterk voor zijn landgenoot Stan Wawrinka: 7-6 (4), 4-6, 7-6 (5) en 6-4. De partij duurde ruim 3,5 uur.

De huidige nummer drie van de wereld speelt voor het eerst mee in Parijs sinds 2015. Hij sloeg in de jaren daarna steevast het gravelseizoen over om zich op onder meer Wimbledon te richten.

Door zijn zege neemt Federer ook revanche op Wawrinka. Die was in 2015 de laatste die Federer wist te kloppen op het tweede Grand Slam-toernooi van het jaar. Wawrinka won het toernooi vervolgens ook.

Partij van hoog niveau

De toeschouwers kregen waar voor hun geld, want beide Zwitserse toptennissers gaven elkaar weinig toe. De eerste set trok Federer middels een tiebreak naar zich toe, waarna Wawrinka de stand in evenwicht bracht.

In set drie nam Wawrinka als eerste een voorsprong, maar Federer brak direct terug. In de tiebreak bleek hij vervolgens net wat sterker.

Set vier, die nog enige tijd werd onderbroken, ging lang gelijk op tot Federer op 4-4 een break forceerde. Wawrinka stribbelde nog even tegen, liet zelfs een breakkans onbenut, maar capituleerde uiteindelijk toch.

Nadal rekent eenvoudig af met Nishikori

Nadal had het tegen Nishikori een stuk eenvoudiger. De elfvoudig winnaar in Parijs was met 6-1, 6-1 en 6-3 veel te sterk voor de Japanner.

Nadal, die maandag zijn 33e verjaardag vierde, staat voor de 31e keer in de halve finale van een Grand Slam. De laatste keer dat hem dat niet lukte, was op de Australian Open van vorig jaar.

Federer is met 44 halvefinaleplaatsen op Grand Slams recordhouder. Novak Djokovic, de nummer één van de wereld die woensdag in de kwartfinale tegenover Alexander Zverev staat, schaarde zich 34 keer bij de laatste vier.

Nadal evenaarde dinsdag de nummer drie op de ranglijst: de Amerikaan Jimmy Connors, die in de jaren zeventig, tachtig en negentig ook 31 keer de halve finales haalde.

Nadal verloor dit jaar pas één set in Parijs

Titelverdediger Nadal is met zijn overtuigende zege op Nishikori nog altijd op koers om Roland Garros voor de twaalfde keer te winnen. In de huidige editie hoefde hij alleen tegen de Belg David Goffin een set af te staan.

Na iets meer dan een uur spelen moest Nishikori de eerste twee sets al afstaan aan Nadal. De als zevende geplaatste Japanner bood in de derde set wat meer weerstand, tot de partij bij een 4-2-stand van naderend onweer werd gestaakt.

Na de hervatting wist Nishikori de partij niet meer spannend te maken, waardoor Nadal na nog geen twee uur spelen voor de winst mocht serveren. Hij sloeg op zijn eerste matchpoint direct toe.