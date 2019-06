Markéta Vondrousová heeft dinsdag de halve eindstrijd bereikt op Roland Garros. De Tsjechische tiener stuit nu op de Johanna Konta, die de eerste Britse in de halve finales van het Grand Slam-toernooi sinds 1983 is.

De pas negentienjarige Vondrousová was in de kwartfinales na twee uur spelen te sterk voor de Kroatische Petra Martic, de nummer 31 van de plaatsingslijst: 7-6 (1) en 7-5.

De huidige nummer 38 kent op het Franse gravel haar absolute doorbraak. Ze kwam vorig jaar niet door de eerste ronde, maar stond dit jaar het hele toernooi nog geen set af. Daar slaagde ook Martic niet in.

De Kroatische kreeg een uitgelezen kans om de eerste set te pakken, nadat ze een break voorsprong had genomen. Vondrousová brak op 3-5 terug en pakte vervolgens met overmacht de tiebreak.

Martic kreeg voldoende kansen, maar faalde op de beslissende momenten. (Foto: Pro Shots)

Martic knokt zich terug

De Tsjechische leek daarna op weg naar de zege nadat ze op een dubbele break voorsprong was gekomen in set twee. Nu was het Martic die karakter toonde en de achterstand snel terugbracht tot één break.

Vondrousová mocht daarna op 5-3 voor de wedstrijd serveren, maar bleek niet tegen die druk bestand. Ze kreeg weliswaar een matchpoint, maar het was Martic die terug tot 5-4 kwam en vervolgens ook haar eigen servicegame pakte.

Nadat de Tsjechische op 5-5 wel haar eigen game won, kreeg ze op de service van Martic nieuwe kansen om de zege binnen te halen. Dat lukte op haar tweede poging nu wel.

Konta is de eerste Britse halvefinaliste sinds 1983. (Foto: Pro Shots)

Konta veel te sterk voor Stephens

Konta bereikte eerder op dinsdag al de halve finales. De Britse was dinsdag met 6-1 en 6-4 verrassend eenvoudig te sterk voor Sloane Stephens.

Daarmee is Konta de eerste Britse halvefinaliste in het vrouwentoernooi sinds 1983, toen Jo Durie zich bij de laatste vier schaarde. Zeven jaar eerder was Sue Barker de laatste Britse vrouw die het graveltoernooi in Parijs won.

Konta had als nummer 26 van de wereld in de kwartfinale op papier een zwaardere opdracht, want met Stephens trof ze de mondiale nummer zeven, die vorig jaar verliezend finaliste was in Parijs. De Amerikaanse wist haar gebruikelijke niveau dinsdag niet te halen.

Sloane Stephens was vorig jaar verliezend finalist op Roland Garros. (Foto: Pro Shots)

Konta komt geen moment in problemen

In de eerste set behield Stephens alleen haar eerste opslagbeurt. Konta nam in de tweede set direct een break voorsprong en kwam daarna geen enkele keer in de problemen op haar eigen service.

Bij vier eerdere deelnames aan Roland Garros wist Konta nooit de eerste ronde te overleven. De beste prestatie op een Grand Slam van de 28-jarige Britse zijn halvefinaleplaatsen op de Australian Open (2016) en Wimbledon (2017).

Vorige maand won Konta op het graveltoernooi van Rome ook al van Stephens. Met zeges op Venus Williams, Vondrousová en Kiki Bertens toonde ze in Italië aan in goede vorm te zijn, voordat ze in de finale van Karolína Plísková verloor.