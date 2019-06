Andy Murray keert over twee weken terug op de tennisbaan. De voormalig nummer één van de wereld doet dan mee aan het dubbelspel van het ATP-toernooi op Queen's.

De 32-jarige Murray maakt zijn rentree na een heupoperatie, die hij eind januari onderging. De Schot kampte al anderhalf jaar met een blessure aan zijn rechterheup, maar gaf enkele maanden geleden aan dat hij zich pijnvrij voelt.

Voorafgaand aan de Australian Open kondigde Murray aan uiterlijk na Wimbledon zijn carrière te beëindigen. Na zijn vroege uitschakeling in Melbourne benadrukte hij dat de kans aanwezig was dat hij nooit meer op de baan zou verschijnen.

Op het grastoernooi van Queen's gaat Murray in het dubbelspel een duo vormen met de Spanjaard Feliciano López. De organisatie van het prestigieuze toernooi in Londen had al een wildcard gegeven aan de drievoudig Grand Slam-winnaar.

Murray mogelijk ook op Wimbledon alleen in dubbelspel

Murray schreef het enkeltoernooi van Queen's vijf keer op zijn naam. In 2009, 2011, 2013, 2015 en 2016 veroverde hij de titel in de Britse hoofdstad.

Queen's geldt als voorbereidingstoernooi op Wimbledon, dat twee weken later van start gaat. Mogelijk komt hij op het derde Grand Slam-toernooi van het jaar ook alleen in het dubbelspel in actie.

Murray won in 2013 en 2016 Wimbledon en schreef in 2012 de US Open op zijn naam. Van november 2016 tot en met augustus 2017 was hij de nummer één van de wereld.