Juan Martín Del Potro is maandag in de achtste finales van Roland Garros uitgeschakeld. De Argentijn moest zijn meerdere erkennen in de Rus Karen Khachanov. Novak Djokovic plaatste zich eenvoudig voor de kwartfinales in Parijs.

De als achtste geplaatste Del Potro ging in vier sets onderuit tegen de 23-jarige Khachanov, de nummer elf van de wereld: 5-7, 3-6, 6-3, 3-6. De partij op het Franse gravel nam ruim drie uur in beslag.

Khachanov had in de eerste twee sets genoeg aan één break. In het derde bedrijf knokte Del Potro zich terug in de wedstrijd, maar die comeback was van korte duur. In de vierde set leverde hij meteen zijn service in en die voorsprong gaf Khachanov niet meer weg.

De dertigjarige Del Potro haalde vorig jaar nog de halve finales op Roland Garros. Khachanov staat voor het eerst in zijn carrière in de kwartfinales van een Grand Slam-toernooi. Daarin treft hij de Oostenrijker Dominic Thiem.

Thiem rekende in de vierde ronde af met publiekslieveling Gaël Monfils. De als vierde geplaatste Oostenrijker was in drie sets te sterk voor de mondiale nummer zeventien: 6-4, 6-4 en 6-2.

Het is de vierde keer op rij dat de 25-jarige Thiem de kwartfinales haalt op Roland Garros. Vorig jaar verloor hij in de finale van Rafael Nadal en in de twee jaar daarvoor strandde hij in de halve eindstrijd.

Dominic Thiem slaat zich eenvoudig langs Gaël Monfils. (Foto: Pro Shots)

Djokovic veel te sterk voor Struff

Nummer één van de wereld Djokovic was een paar maatjes te groot voor Jan-Lennard Struff, de mondiale nummer 45. Het werd in iets meer dan anderhalf uur 6-3, 6-2 en 6-2.

De 32-jarige Djokovic kwam geen moment in de problemen en jaagt in Parijs op zijn tweede eindzege. Hij won het tweede Grand Slam-toernooi van het jaar al eens in 2016. In 2012, 2014 en 2015 verloor de Serviër de finale.

Voor een plek in de halve eindstrijd staat Djokovic tegenover Alexander Zverev. De als vijfde gerangschikte Duitser versloeg de Italiaan Fabio Fognini in vier sets: 3-6, 6-2, 6-2, 7-6 (5).

Zverev haalt voor de tweede keer op rij de kwartfinales op Roland Garros. Vorig jaar werd hij bij de laatste acht uitgeschakeld door Dominic Thiem.

Novak Djokovic tijdens zijn partij tegen Jan-Lennard Struff. (Foto: Pro Shots)

Nishikori klopt Paire in thriller

Ook Kei Nishikori bereikte de kwartfinales in Parijs. De als zevende geplaatste Japanner knokte zich in vijf sets langs de Fransman Benoît Paire, de nummer 38 van de wereld.

De partij tussen Nishikori en Paire kon zondagavond in de schemering niet worden afgemaakt en werd na drie sets afgebroken. Maandag stond er na een thriller die alle kanten op kon 6-2, 6-7 (8), 6-2, 6-7 (8) en 7-5 op het scorebord.

De 29-jarige Nishikori, die in set vier twee matchpoints liet liggen en in de vijfde set terugkwam van een 3-5-achterstand, evenaart zijn beste prestatie op Roland Garros. In 2015 en 2017 reikte hij ook tot de laatste acht. Door de uitschakeling van Paire en Monfils zijn er geen Fransen meer actief in het toernooi.

Nishikori's volgende tegenstander Nadal bereikte zondag al simpel de kwartfinales en ook Roger Federer en Stan Wawrinka zitten al bij de laatste acht.

Kei Nishikori knokte zich langs Benoît Paire. (Foto: Pro Shots)

Rojer strandt in dubbelspel

Voor alle Nederlanders zit Roland Garros er inmiddels op, want Jean-Julien Rojer strandde maandag in de kwartfinales van het dubbelspel. Samen met de Roemeen Horia Tecau werd van het Argentijnse duo Guido Pella/Diego Schwartzman verloren: 6-4 en 6-4.

Rojer en Tecau waren in de Franse hoofdstad als tiende geplaatst, wonnen in de voorbereiding het Masters-toernooi van Madrid en golden als outsider voor de titel. Het koppel was in 2017 de beste op de US Open.