Titelverdedigster Simona Halep heeft zich met speels gemak geplaatst voor de kwartfinales van Roland Garros. Ook de Australische Ashleigh Barty en de Amerikaanse Madison Keys bereikten de laatste acht in Parijs.

Halep gunde de Poolse Iga Swiatek slechts één game in de vierde ronde: 6-1 en 6-0. De Roemeense rekende in drie kwartier af met de nummer 103 van de wereld.

De 27-jarige Halep staat voor de vierde keer in haar carrière in de kwartfinales van Roland Garros. Vorig jaar won mondiale nummer drie het toernooi dus en in 2014 en 2017 was ze verliezend finaliste.

Bij de laatste acht neemt Halep het op tegen de Amerikaanse Amanda Anisimova. Het zeventienjarige talent was veel te sterk voor de Spaanse Aliona Bolsova Zadoinov: 6-3 en 6-0.

Ashleigh Barty viert haar overwinning op Sofia Kenin. (Foto: Pro Shots)

Kenin en Siniaková kunnen niet opnieuw verrassen

Barty had drie sets en 1 uur en 33 minuten nodig om zich te ontdoen van de Amerikaanse Sofia Kenin (6-3, 3-6 en 6-0) en Keys was in twee sets en een uur en achttien minuten klaar met de Tsjechische Katerina Siniaková (6-2 en 6-4).

Kenin was in de derde ronde nog verantwoordelijk voor een enorme sensatie door Serena Williams uit te schakelen. Ze kreeg in de derde set tegen Barty echter te maken met de vermoeidheid van een lange week en pakte daarin slechts vijftien punten.

Siniaková zorgde in de derde ronde ook al voor een daverende verrassing door Naomi Osaka naar huis te sturen, maar ook zij slaagde er dus niet in om dat een ronde later een passend vervolg te geven.

Madison Keys tijdens haar partij tegen Katerina Siniaková. (Foto: Pro Shots)

Barty en Keys tegenover elkaar in kwartfinales

Barty en Keys nemen het woensdag tegen elkaar op in de kwartfinales. Ze stonden twee jaar geleden ook al tegenover elkaar op Roland Garros en toen zegevierde Keys in de eerste ronde in twee sets.

De 23-jarige Barty is bezig aan haar beste prestatie ooit op Roland Garros. Ze reikte in het verleden nog nooit verder dan de tweede ronde (2013 en 2018).

De één jaar oudere Keys was vorig jaar een van de sensaties op Roland Garros. Ze drong toen knap door tot de halve finales en verloor daarin nipt van Sloane Stephens.