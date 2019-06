Rafael Nadal en Roger Federer hebben zich zondag met speels gemak geplaatst voor de kwartfinales op Roland Garros. Beide toppers verloren in de vierde ronde geen set.

De als tweede geplaatste Nadal had twee uur en een kwartier nodig om in een eenzijdige partij af te rekenen met de Argentijn Juan Ignacio Londero, die op het Franse gravel zijn debuut maakte op een Grand Slam-toernooi: 6-2, 6-3 en 6-3.

De 32-jarige Spanjaard brak de zeven jaar jongere Londero in de eerste set twee keer en had in het tweede bedrijf aan één break voldoende voor de winst.

Nadat Nadal in de derde set wederom twee breaks voorsprong nam, leek hij op weg naar een razendsnelle overwinning. De mondiale nummer 78 knokte zich echter terug naar 4-3, maar pakte daarna geen game meer.

Nadal is op het Franse gravel op jacht naar zijn twaalfde titel. De Spanjaard is met elf zeges in Parijs al de recordhouder. Hij stuit in de kwartfinales op de als zevende geplaatste Japanner Kei Nishikori of de Fransman Benoît Paire.

Die partij werd zondag wegens invallende duisternis gestaakt. De wedstrijd wordt maandag bij 6-2, 6-7 (8) en 6-2 in het voordeel van de Japanner hervat.

Roger Federer sloeg zich eveneens eenvoudig naar de laatste acht. (Foto: Pro Shots)

Federer oudste kwartfinalist sinds 1991

Federer, de nummer drie van de plaatsingslijst, had 1 uur en 45 minuten nodig om Leonardo Mayer te kloppen: 6-2, 6-3 en 6-3.

De Zwitser doet voor het eerst sinds 2015 mee aan het Grand Slam-toernooi in Parijs. De ervaren wereldtopper (37) liet het gravelseizoen de afgelopen jaren steevast schieten om zich optimaal voor te bereiden op Wimbledon, dat dit jaar op 1 juli van start gaat.

Met zijn plek bij de laatste acht evenaart Federer zijn prestatie van vier jaar geleden. Toen was de kwartfinale zijn eindstation. Hij won het toernooi alleen in 2009. Hij is de oudste speler sinds 1991 die de laatste acht haalt bij een Grand Slam-toernooi. Jimmy Connors was 39 toen hij in dat jaar de halve eindstrijd van de US Open bereikte.

Roger Federer had weinig last van Leonardo Mayer. (Foto: Pro Shots)

Vroege breaks helpen Federer

In Mayer trof hij in de vierde ronde een ideale tegenstander. Federer brak de nummer 68 van de wereld direct in de eerste game en liep daarna uit naar een dubbele break voorsprong, wat hem de set opleverde.

Ook in het tweede bedrijf nam de twintigvoudig Grand Slam-winnaar een vroege voorsprong. Dankzij een tweede break op 5-3 ging ook die set naar Federer.

In set drie bleef Mayer langer in de buurt van de Zwitserse vedette. Op 3-2 in het voordeel van Federer capituleerde de Argentijn alsnog, waarna Federer de partij eenvoudig naar zich toe trok.

Stan Wawrinka treft na zijn fraaie zege op Stéfanos Tsitsipás landgenoot Roger Federer. (Foto: Pro Shots)

Wawrinka na slijtageslag langs Tsitsipás

In de kwartfinales treft Federer landgenoot Stan Wawrinka. De winnaar van 2015 klopte in een ware slijtageslag Stéfanos Tsitsipás. Hij won na een partij van meer dan vijf uur in: 7-6 (6), 5-7, 6-4, 3-6 en 8-6.

Warwinka deelde de eerste klap uit door de openingsset in een tiebreak naar zich toe te trekken. De twintigjarige Griek herpakte zich in de tweede set, die liefst 74 minuten duurde.

Tsitsipás kwam daarin een break voor, maar gaf die ook weer uit handen. De Griek kreeg verschillende kansen om Wawrinka daarna nogmaals te breken, maar de Zwitser vocht zich steeds terug. Op het zesde setpunt van Tsitsipás was het wel raak.

Wawrinka herstelde zich en trok set drie naar zich toe, waarna set vier juist weer een prooi voor de Griek was. In het beslissende vijfde bedrijf ging het lang op service, al kregen beide mannen kansen op een break. Op 7-6 sloeg Wawrinka op zijn tweede matchpoint toe.

Haase onderuit in dubbelspel

Robin Haase is op Roland Garros ook in het dubbelspel uitgeschakeld. De Hagenaar verloor samen met de Deen Frederik Nielsen in de derde ronde van het Colombiaanse duo Juan Sebastian Cabal en Robert Farah: 6-3 en 6-4.

Haase was in het enkelspel al na de eerste ronde klaar. De Duitser Philipp Kohlschreiber versloeg hem in vier sets.

Jean-Julien Rojer bereikte zaterdag met de Roemeen Horia Tecau wel de kwartfinales van het mannendubbelspel op Roland Garros.