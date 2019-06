Roger Federer heeft zondag de kwartfinales bereikt op Roland Garros. De Zwitser had weinig last van de Argentijn Leonardo Mayer.

De Zwitserse nummer drie van de plaatsingslijst had 1 uur en 45 minuten nodig om de mondiale nummer 68 te kloppen: 6-2, 6-3 en 6-3.

Federer doet voor het eerst sinds 2015 mee aan het Grand Slam-toernooi in Parijs. De ervaren Zwitser liet het gravelseizoen de afgelopen jaren steevast schieten om zich optimaal voor te bereiden op Wimbledon, dat dit jaar op 1 juli van start gaat.

Met zijn plek bij de laatste acht evenaart Federer zijn prestatie van vier jaar geleden. Toen was de kwartfinale zijn eindstation. Hij won het toernooi alleen in 2009.

Federer had weinig last van Mayer. (Foto: Pro Shots)

Vroege breaks helpen Federer

In Mayer trof hij in de vierde ronde een ideale tegenstander. Federer brak de Argentijn direct in de eerste game en liep daarna uit naar een dubbele break voorsprong, wat hem de set opleverde.

Ook in het tweede bedrijf nam de twintigvoudig Grand Slam-winnaar een vroege voorsprong. Dankzij een tweede break op 5-3 ging ook die set naar Federer.

In set drie bleef Mayer langer in de buurt van de Zwitserse vedette. Op 3-2 in het voordeel van Federer capituleerde de Argentijn alsnog, waarna Federer de partij eenvoudig naar zich toe trok.

In de kwartfinales treft hij mogelijk zijn landgenoot Stan Wawrinka. De winnaar van 2015 speelt in de vierde ronde tegen het als zesde geplaatste talent Stéfanos Tsitsipás uit Griekenland.