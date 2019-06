Het vrouwentoernooi van Roland Garros verloor zaterdag met Naomi Osaka en Serena Williams twee favorieten voor de eindzege. Waar de Amerikaanse nu weet dat ze beter moet spelen, voelt de Japanse ergens vooral opluchting.

Osaka was niet opgewassen tegen de Tsjechische Katerina Siniakova: 4-6 en 2-6. De nummer één op de wereldranglijst maakte liefst 38 onnodige fouten tegen de nummer 42 van de wereld.

"Dit is misschien maar beter ook", verzuchtte Osaka op de persconferentie. "Ik heb de laatste tijd veel hoofdpijn gehad, waarschijnlijk door de stress."

Osaka was voor het eerst als eerste geplaatst op een Grand Slam-toernooi en die spanning werd haar wat te veel. "Er lag veel druk op me. Het toernooi voelde anders dan normaal. Waar ik normaal een vrij gevoel in m'n hoofd heb, was er nu constant een spanning."

Osaka werd verrast door de Tsjechische Siniakova. (Foto: Pro Shots)

'Wil hele leven al 'kalender-Slam''

Osaka erkende dat ze in haar hoofd veel bezig is met de 'kalender-Slam', waarbij iemand alle vier de Grand Slams in één jaar wint. Na haar zege afgelopen jaar op de US Open en begin dit jaar op de Australian Open lag ze daarvoor op schema.

"Dat is iets wat ik mijn hele leven al wil, maar als het echt zo makkelijk zou zijn geweest, was het iedereen al gelukt. Het is nu zaak om hard te blijven trainen en te zorgen dat ik weer in de positie kom om zoiets te bereiken."

Hoewel Osaka stelt opgelucht te zijn dat ze even vrij in haar hoofd kan zijn, is ze teleurgesteld over de gang van zaken. "Op een schaal van één tot tien voelt het nu als honderd. Ik had het heel graag beter gedaan."

Williams kwam evenmin door de derde ronde. (Foto: Pro Shots)

Williams wil grastoernooi spelen

Williams voelt na haar nederlaag tegen haar landgenote Sofia Kenin (6-2 en 7-5) dat ze ver verwijderd is van haar topniveau. Ze overweegt nu om een extra toernooi te spelen in aanloop naar Wimbledon.

De 37-jarige Williams sneuvelde voor het laatst in 2014 al zo vroeg in een Grand Slam-toernooi, destijds op Wimbledon. Ze kampte de afgelopen maanden met knieklachten, waardoor ze dit jaar maar drie toernooien heeft gespeeld.

"Ik heb niet zo veel op de baan kunnen staan als ik zou wensen", zei de nummer tien van de plaatsingslijst dan ook na haar nederlaag. "Die tijd kan ik er nu wel aan besteden."

De laatste keer dat Serena zo vroeg onderuit ging op een Grand Slam-toernooi was in 2014. (Foto: Pro Shots)

'Maand is genoeg voorbereidingstijd'

Williams heeft een maand om zich voor te bereiden op Wimbledon, dat op 1 juli van start gaat. "Ik denk dat dit genoeg tijd is. Ik ga er hard aan werken. Ik voel dat mijn swing nog niet optimaal is door een gebrek aan ritme. Misschien is het beter om een wildcard aan te vragen voor een van de grastoernooien en maar zien wat er gebeurt."

De laatste keer dat de 23-voudig Grand Slam-winnares een voorbereidingstoernooi voor Wimbledon speelde, was in 2011 toen ze meedeed in Eastbourne. Mogelijk start ze daar dit jaar ook, al zou ze ook bij de toernooien van Nottingham, Den Bosch, Birmingham of Mallorca op de baan kunnen verschijnen.

Williams wil er in ieder geval alles aan doen om de nare smaak van haar vroege uitschakeling weg te spoelen. "Ik had niet verwacht er al in de derde ronde uit te liggen."