Sloane Stephens heeft zich zondag geplaatst voor de kwartfinales van Roland Garros. De Amerikaanse was in twee sets te sterk voor oud-winnares Garbiñe Muguruza: 6-4 en 6-3.

De als zevende geplaatste Amerikaanse kende een trage start tegen de Spaanse, die in 2016 nog de sterkste was op het gravel in Parijs. Muguruza plaatste een vroege break, maar kon die voorsprong niet vasthouden. Een nieuwe break op 4-3 leverde de Amerikaanse vervolgens de eerste set op.

In het tweede bedrijf ging het lang op service, tot Stephens op 4-3 een gaatje wist te slaan. Muguruza kreeg vervolgens nog kansen om terug te komen in de partij, maar Stephens liet de zege niet meer glippen.

Ze neemt het in de kwartfinales op tegen Johanna Konta. De als 26e geplaatste Britse was Donna Vekic in twee sets de baas: 6-2 en 6-4. De Kroatische was nummer 23 van de plaatsingslijst.

De Tsjechische tiener Vondrousová staat ook bij de laatste acht. (Foto: Pro Shots)

Vondrousová gunt Sevastova maar twee games

Eerder plaatste Markéta Vondrousová zich al voor de kwartfinales. Het Tsjechische talent rekende overtuigend af met Anastasija Sevastova uit Letland. De negentienjarige Vondrousová gunde de als twaalfde geplaatste Sevastova slechts twee games: 6-2 en 6-0. De partij op het gravel van Parijs duurde niet langer dan een uur.

Voor Vondrousová is het de eerste keer dat ze de kwartfinales van een Grand Slam-toernooi bereikt. De beste prestatie van de nummer 38 van de wereld was tot dusver een plek in de vierde ronde van de US Open van vorig jaar.

Bij de laatste acht neemt Vondrousová het op tegen de Kroatische Petra Martic, die de Estse Kaia Kanepi in drie sets de baas was: 5-7, 6-2 en 6-4. De als 31e geplaatste Martic verraste in de derde ronde de als tweede geplaatste Karolína Plísková.