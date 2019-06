Stéfanos Tsitsipás heeft zich zaterdag voor de achtste finales van Roland Garros geplaatst. De als zesde geplaatste Griek rekende in vier sets af met Filip Krajinovic uit Servië.

De twintigjarige Tsitsipás was met 7-5, 6-3, 6-7 (5), 7-6 (6) te sterk voor de negen jaar oudere Krajinovic, de nummer zestig van de wereld. De partij op het Franse gravel duurde in totaal ruim 3,5 uur.

Het is de eerste keer in zijn loopbaan dat Tsitsipás de vierde ronde van Roland Garros bereikt. De mondiale nummer zes, die eerder dit jaar verrassend de halve finales van de Australian Open haalde, kwam in Parijs nooit verder dan de tweede ronde.

De partij tussen Tsitsipás en Krajinovic werd vrijdagavond bij 5-5 in de derde set onderbroken vanwege de invallende duisternis. Krajinovic knokte zich een dag later terug in de wedstrijd en kreeg in het vierde bedrijf ook een setpunt, maar uiteindelijk moest hij zich op zijn eerste matchpoint tegen gewonnen geven.

In de achtste finales neemt Tsitsipás het op tegen de winnaar van de ontmoeting tussen oud-winnaar Stan Wawrinka en Grigor Dimitrov uit Bulgarije. Die partij werd vrijdag onderbroken bij een 2-0-voorsprong in sets in het voordeel van de Zwitser.