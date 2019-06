Novak Djokovic heeft zaterdag met weinig moeite de achtste finales van Roland Garros bereikt. Dominic Thiem en Juan Martín Del Potro schaarden zich eveneens onder de laatste zestien in Parijs.

Nummer één van de wereld Djokovic was duidelijk een maatje te groot voor Salvatore Caruso, de mondiale nummer 147. Het werd 6-3, 6-3 en 6-2 in een partij die iets meer dan twee uur duurde.

Voor een plek in de kwartfinales neemt Djokovic het op tegen de Duitser Jan-Lennard Struff, die de als dertiende geplaatste Borna Coric in een thriller verraste: 4-6, 6-1, 4-6, 7-6 (1), 11-9. Die partij nam liefst 4,5 uur in beslag.

De 32-jarige Djokovic schreef Roland Garros alleen in 2016 op zijn naam. In 2012, 2014 en 2015 haalde de vijftienvoudig Grand Slam-winnaar de finale op het Franse gravel.

Dominic Thiem juicht na zijn zege op Pablo Cuevas. (Foto: Pro Shots)

Thiem in vier sets langs Cuevas

De 25-jarige Thiem had in de derde ronde wat meer moeite met Pablo Cuevas uit Uruguay. De als vierde gerangschikte Oostenrijker ontdeed zich in ruim 2,5 uur met 6-3, 4-6, 6-2, 7-5 van de mondiale nummer 47.

Cuevas maakte in de vierde set een vroege break achterstand ongedaan, maar zijn verzet was gebroken toen hij op 5-5 opnieuw zijn service inleverde. Thiem serveerde de partij simpel uit en maakte het karwei op zijn eerste matchpoint af.

Thiem bereikte vorig jaar voor het eerst in zijn carrière de finale van Roland Garros, waarin hij verloor van Rafael Nadal. Hij ontmoet nu Gaël Monfils, die het Franse onderonsje met Antoine Hoang simpel in zijn voordeel besliste: 6-3, 6-2 en 6-3.

Juan Martín Del Potro in actie tijdens zijn derderondepartij. (Foto: Pro Shots)

Del Potro zet Thompson eenvoudig opzij

Del Potro zette de Australiër Jordan Thompson eenvoudig aan de kant: 6-4, 6-4 en 6-0. De partij tussen de nummer negen van de plaatsingslijst en de mondiale nummer 69 duurde iets meer dan twee uur.

De dertigjarige Del Potro, die vorig jaar de halve eindstrijd haalde, werd alleen in de eerste set eenmaal gebroken. In het derde bedrijf won Thompson slechts tien punten.

In de achtste finales speelt Del Potro tegen de Rus Karen Khachanov. De nummer tien van de plaatsingslijst rekende eenvoudig af met Martin Klizan uit Slowakije: 6-1, 6-4 en 6-3.

Stefanos Tsitsipás voorkwam ternauwernood een vijfde set tegen Filip Krajinovic. (Foto: Pro Shots)

Ook Zverev en Tsitsipás naar achtste finales

Ook Alexander Zverev en Stéfanos Tsitsipás bereikten de achtste finales. De 22-jarige Zverev klopte de Serviër Dusan Lajovic met 6-4, 6-2, 4-6, 1-6, 6-2 en de twintigjarige Tsitsipás was met 7-5, 6-3, 6-7 (5), 7-6 (6) te sterk voor Filip Krajinovic uit Servië.

Zverev leek tegen Lajovic op weg naar een eenvoudige zege, maar Lajovic knokte zich terug in de partij. In de beslissende set was de mondiale nummer vijf weer bij de les. Daarin gaf hij een eerste break voorsprong nog weg, maar een volgende break kwam Lajovic niet meer te boven.

De ontmoeting tussen Tsitsipás en Krajinovic werd vrijdagavond bij 5-5 in de derde set onderbroken vanwege de invallende duisternis. Krajinovic knokte zich een dag later terug in de wedstrijd en kreeg in het vierde bedrijf ook een setpunt, maar uiteindelijk moest hij zich op zijn eerste matchpoint tegen gewonnen geven.

Zverev treft in zijn volgende partij de als negende gerangschikte Italiaan Fabio Fognini, die Spanjaard Roberto Bautista Agut met 7-6 (5), 6-4, 4-6 en 6-1 versloeg. Tsitsipás neemt het op tegen oud-winnaar Stan Wawrinka, die Grigor Dimitrov uit Bulgarije in drie tiebreaks klopte: 7-6 (5), 7-6 (4) en 7-6 (8).