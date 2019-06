Serena Williams en Naomi Osaka zijn zaterdag beiden in de derde ronde van Roland Garros uitgeschakeld. Williams ging onderuit tegen haar landgenote Sofia Kenin en de nummer één van de wereld liet zich verrassen door Katerina Siniaková uit Tsjechië.

De 37-jarige Williams moest in twee sets buigen voor de zeventien jaar jongere Kenin: 2-6 en 5-7. De ontmoeting tussen de 23-voudig Grand Slam-winnares en de nummer 35 van de wereld duurde iets meer dan anderhalf uur.

In de eerste set nam Kenin een break voorsprong op 2-2 en trok ze ook de volgende drie games naar zich toe. Williams maakte in het tweede bedrijf nog een vroege break achterstand ongedaan, maar kwam een tweede break tegen niet meer te boven.

Voor Williams is het de eerste keer sinds Wimbledon in 2014 dat ze niet verder komt dan de derde ronde bij een Grand Slam-toernooi waar ze aan meedoet. Vorig jaar strandde de Amerikaanse in de vierde ronde op Roland Garros.

De als tiende geplaatste Williams schreef Roland Garros in 2002, 2013 en 2015 op haar naam. Drie jaar geleden haalde ze voor het laatst de finale op het Franse gravel.

Kenin staat in de achtste finales tegenover de Australische Ashleigh Barty. De nummer acht van de plaatsingslijst gunde de Duitse Andrea Petkovic slechts vier games: 6-3 en 6-1.

Sofia Kenin is in extase na haar overwinning op Serena Williams. (Foto: Pro Shots)

Osaka in twee sets onderuit tegen Siniaková

De 21-jarige Osaka ging met 4-6 en 2-6 onderuit tegen Siniaková, die de 42e plaats inneemt op de wereldranglijst. De partij nam ongeveer een uur en twintig minuten in beslag.

Osaka kroop in haar eerste twee partijen op Roland Garros al door het oog van de naald tegen de Slowaakse Anna Karolína Schmiedlová en Victoria Azarenka uit Wit-Rusland. Ook tegen Siniakova kwam ze al in de eerste set in de problemen

Aanvankelijk hield Osaka gelijke tred met Siniaková, maar in de negende game leverde ze haar service in. De winnares van de Australian Open verspeelde in de volgende game vier breakpoints, waarna Siniaková op haar tweede setpunt wel toesloeg.

Katerina Siniaková bezet de 42e plaats op de wereldranglijst. (Foto: Pro Shots)

Osaka behoudt eerste plek op wereldranglijst

In het tweede bedrijf werd Osaka in de vijfde game opnieuw gebroken. Siniaková liep snel uit naar 5-2 en besliste de partij op haar eerste matchpoint. In haar volgende partij treft ze de Amerikaanse Madison Keys, die de Russin Anna Blinkova met 6-3, 6-7 (5), 6-4 klopte.

Ondanks haar vroegtijdige uitschakeling blijft Osaka de nummer één van de wereld. Vorig jaar strandde de Japanse eveneens in de derde ronde, waarin Keys te sterk was.

Williams en Osaka zijn al de vijfde en zesde speelster uit de top tien van de plaatsingslijst die vroegtijdig stranden in Parijs. Eerder werden Kiki Bertens, Karolína Plísková, Angelique Kerber en Elina Svitolina al uitgeschakeld.

Naomi Osaka had het in haar eerste twee partijen op Roland Garros ook al lastig. (Foto: Pro Shots)

Halep gunt Tsurenko slechts drie games

Simona Halep bereikte wel de achtste finales. De mondiale nummer drie versloeg Lesia Tsurenko, de Oekraïense nummer 27 van de wereld, binnen een uur: 6-2 en 6-1. De Roemeense sloeg op haar derde matchpoint toe.

Het krachtsverschil kwam mede door een blessure van Tsurenko, die zich tijdens de partij liet behandelen. Vorig jaar kende ze met het bereiken van de vierde ronde haar beste prestaties in Parijs.

De 27-jarige Halep won vorig jaar op Roland Garros haar eerste Grand Slam-titel. In de finale rekende ze toen af met Sloane Stephens. In de achtste finales staat ze nu tegenover de Poolse Iga Swiatek.

Simona Halep in actie tijdens haar derderondepartij. (Foto: Pro Shots)