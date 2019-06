Roger Federer heeft een goed gevoel overgehouden aan zijn eerste partijen op Roland Garros. De twintigvoudig Grand Slam-winnaar voelt dat hij zijn topvorm nadert op het Franse gravel.

Federer liet Roland Garros de laatste jaren schieten en is voor het eerst sinds 2015 weer present op het tweede Grand Slam-toernooi van het jaar. Vrijdag bereikte hij de achtste finales door de jonge Noor Casper Ruud in drie sets te verslaan.

"Een paar maanden geleden wist ik totaal niet wat ik van mezelf kon verwachten. Nu weet ik ongeveer waar ik sta. Ik weet nog steeds niet helemaal waar mijn top ligt, maar het voelt wel alsof ik dat niveau kan bereiken", aldus Federer, die Roland Garros in 2009 won.

"Ik ben blij dat ik in de vierde ronde sta. Mijn eerste doel is bereikt. Ik ben blij met hoe ik me voel en hoe ik speel en probeer vrijuit te spelen. Ik heb niets te verliezen, ook al zal ik ook in de volgende partij weer de favoriet zijn."

Roger Federer serveert in zijn partij tegen Casper Ruud. (Foto: Pro Shots)

'Afgelopen twintig jaar zijn te snel gegaan'

Federer geniet van zijn terugkeer op Roland Garros en vindt dat zijn loopbaan sneller voorbij gaat dan hij zou willen. "De afgelopen twintig jaar zijn echt te snel gegaan. Toen ik begon op de ATP-tour, was Ruud amper geboren. Het heeft er denk ik ook mee te maken dat ik hier een aantal jaar niet ben geweest", aldus de Zwitser.

Voor een plek in de kwartfinales staat Federer tegenover de 32-jarige Argentijn Leonardo Mayer. Een ronde later wacht waarschijnlijk Stéfanos Tsitsipás of landgenoot Stan Wawrinka.