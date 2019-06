Rafael Nadal en Roger Federer hebben zich vrijdag geplaatst voor de achtste finales van Roland Garros. De Spaanse titelverdediger versloeg de Belg David Goffin in vier sets en de Zwitser rekende in drie sets af met het Noorse talent Casper Ruud.

De 32-jarige Nadal zette Goffin in de derde ronde met 6-1, 6-3, 4-6 en 6-3 aan de kant. De ontmoeting tussen de zeventienvoudig Grand Slam-winnaar en de nummer 29 van de wereld duurde zo'n twee uur een vijftig minuten.

Nadal leek tegen de 28-jarige Goffin op weg naar een eenvoudige zege in drie sets, maar in het derde bedrijf forceerde de Belg op 4-4 voor het eerst in de partij een break en serveerde hij de set eenvoudig uit.

In de vierde set stelde Nadal orde op zaken. De Mallorcaan nam in de vierde game een break voorsprong en gaf die niet meer uit handen. Op zijn eerste matchpoint besliste hij de wedstrijd.

Nadal kan Roland Garros voor de twaalfde keer op zijn naam schrijven. De mondiale nummer twee won het toernooi van 2005 tot en met 2008, van 2010 tot en met 2014 en in 2017 en 2018.

In de achtste finales speelt Nadal tegen de de Argentijn Juan Ignacio Londero. De nummer 78 van de wereld klopte de Franse wildcardhouder Corentin Moutet in vijf sets: 2-6, 6-3, 6-4, 5-7, 6-4.

Roger Federer bereikt voor de veertiende keer de vierde ronde in Parijs. (Foto: Pro Shots)

Federer krijgt alleen in derde set tegenstand van Ruud

De 37-jarige Federer was in drie sets te sterk voor de zeventien jaar jongere Ruud: 6-3, 6-1 en 7-6 (8). De partij op Court Suzanne-Lenglen nam ruim twee uur in beslag.

Ruud maakte het Federer alleen in de derde set lastig. Daarin nam de nummer 63 van de wereld meteen een break voorsprong, maar hij leverde een game later zelf zijn service in. In de spannende tiebreak overleefde Federer een setpunt en maakte hij het karwei op zijn vierde matchpoint af.

Voor de twintigvoudig Grand Slam-winnaar is het de veertiende keer dat hij de vierde ronde bereikt op Roland Garros. Hij won het toernooi alleen in 2009 en verloor in 2006, 2007, 2008 en 2011 de finale, waarin hij telkens zijn meerdere moest erkennen in Nadal.

Federer maakt na vier jaar afwezigheid zijn rentree in Parijs. De afgelopen jaren sloeg hij het tweede Grand Slam-toernooi van het jaar over om zich op Wimbledon te richten. De mondiale nummer drie versloeg eerder de Italiaan Lorenzo Sonego en de Duitser Oscar Otte in drie sets.

In de achtste finales neemt Federer het op tegen Leonardo Mayer uit Argentinië (ATP-68). Hij versloeg de Fransman Nicolas Mahut (ATP-252) in vier sets: 3-6, 7-6 (3), 6-4 en 7-6 (3).

Casper Ruud bezet de 63e plaats op de wereldranglijst. (Foto: Pro Shots)