Het vrouwentoernooi op Roland Garros is vrijdag ook de nummer twee van de plaatsingslijst kwijtgeraakt. Karolína Plísková ging verrassend onderuit in de derde ronde van het Grand Slam-toernooi in Parijs.

De 27-jarige Tsjechische pakte geen set tegen Petra Martic, de Kroatische nummer 31 van de wereld. Het werd 6-3 en 6-3.

Vorig jaar strandde Plísková ook al in de derde ronde van Roland Garros. Ze won nog nooit een Grand Slam-toernooi, maar stond in 2016 wel in de finale van de US Open.

De uitschakeling van Plísková betekent dat Naomi Osaka ook na Roland Garros nog de nummer één van de wereld is. De Japanse komt komend weekend pas in actie in de derde ronde.

Ook voor Elina Svitolina viel het doek in de derde ronde. De als negende geplaatste Oekraïense ging met tweemaal 3-6 onderuit tegen de Spaanse Garbiñe Muguruza, die Roland Garros in 2016 won.

Karolína Plísková staat er verslagen bij in haar partij tegen Petra Martic. (Foto: Pro Shots)

Ook Bertens strandde al in Parijs

Plísková en Svitolina zijn al de derde en vierde speelster uit de top tien van de plaatsingslijst die vroeg worden uitgeschakeld op Roland Garros. Eerder strandden de nummers vier (Kiki Bertens) en vijf (Angelique Kerber).

De in vorm verkerende Bertens werd gezien als een van de kanshebbers op de titel in Parijs, maar moest woensdag in haar tweederondepartij tegen de Slowaakse Viktória Kuzmová al snel opgeven met buikgriep.

Van de overige speelsters uit de top tien van de plaatsingslijst haalde Sloane Stephens vrijdag wel de vierde ronde. De als zevende gerangschikte Amerikaanse ontdeed zich met 6-3, 5-7, 6-4 van Polona Hercog uit Slovenië en treft in haar volgende partij Muguruza.

Osaka, Simona Halep, Ashleigh Barty en Serena Williams spelen later en Petra Kvitová trok zich vanwege een armblessure vlak voor aanvang het toernooi terug.