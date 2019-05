Kiki Bertens vindt dat ze er beter aan had gedaan als ze haar partij in de tweede ronde van Roland Garros niet had gespeeld. De Wateringse voelde zich te ziek om woensdag in actie te komen.

"Je weet nooit wat er kan gebeuren en ik heb mezelf een kans gegeven, maar het was beter om vandaag niet de baan op te gaan", zei de 27-jarige Bertens op de persconferentie.

De kopvrouw van het Nederlandse tennis gaf in haar partij tegen de Slowaakse Viktória Kuzmová op vanwege buikgriep. Ze vroeg bij een 1-4-achterstand in de eerste set een medische time-out aan en schudde haar opponente even later de hand.

"Gisteren voelde ik me prima en had ik totaal geen problemen, maar vanmorgen werd ik wakker en voelde ik me heel erg misselijk", liet Bertens weten. "Ik had de hele nacht en dag last van diarree."

De nummer vier van de wereld voelde zich in de aanloop naar haar partij iets beter, maar in de warming-up kreeg ze opnieuw last. "Ik heb een kwartier opgewarmd en ik heb weet ik hoeveel pillen genomen. Omdat ik pas laat speelde, hoopte ik dat ik me later op de dag beter zou voelen. Maar toen ik begon te rennen, ging het mis."

Kiki Bertens geeft bij een 1-4-achterstand in de eerste set op tegen Viktória Kuzmová. (Foto: ANP)

'Het is een hele slechte timing'

Bertens heeft het besluit om toch te spelen uiteindelijk zelf genomen. "Raemon zei tegen me: 'je moet de beslissing zelf nemen, en als je die niet kan nemen, doe ik dat voor je'. Ik zei vervolgens dat ik het wilde proberen."

De afgelopen weken verkeerde de Zuid-Hollandse in bloedvorm. Ze veroverde de titel bij het sterk bezette toernooi in Madrid en haalde in Rome de halve finales, waardoor ze op Roland Garros een van de titelfavorieten was.

"Het is een hele slechte timing", concludeerde Bertens. "Ik heb een aantal fantastische weken achter de rug. Als je je dan zo voelt op een Grand Slam, terwijl je verder in goeden doen bent, is dat heel vervelend."

Ondanks de vroegtijdige exit doet Bertens niet al te slechte zaken op de wereldranglijst, want ze werd vorig jaar in de derde ronde uitgeschakeld door de Duitse Angelique Kerber.

Sluiter dacht aan alternatieve scenario's

Sluiter hoopte dat de partij tussen Bertens en Kuzmová zou worden verplaatst naar donderdag of dat zijn pupil zich gedurende de wedstrijd beter zou gaan voelen.

"Ik probeerde scenario's te bedenken om de dag door te komen. Maar de partij van Roger Federer verliep zo snel", zei de coach. Federer kwam vóór de partij van Bertens in actie op het Court Philippe-Chatrier en won eenvoudig van de Duitser Oscar Otte.

Hierdoor moest Bertens om 18.45 uur de baan op, en dat bleek te vroeg. "Ze sloeg geen bal zuiver en Kuzmová zat er meteen goed op. Dan is het voor Kiki een hard, maar simpel optelsommetje."

Sluiter wist in de ochtend al dat Bertens een lastige dag tegemoet zou gaan. "We zouden om 9.00 uur ontbijten en om 08.45 uur kreeg ik een appje van haar vriend dat het niet goed ging met Kiki. Hij zei dat ze meer op de wc had gezeten dan in bed had gelegen."