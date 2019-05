Kiki Bertens heeft woensdag opgegeven in de tweede ronde van Roland Garros. De Nederlandse moest vanwege buikgriep al vroeg de strijd staken in haar partij tegen de Slowaakse Viktória Kuzmová.

Bertens vroeg bij een 1-4-achterstand in de eerste set een medische time-out aan. Ze zei tegen de umpire dat ze aan het trillen was en geen kracht meer in haar lichaam voelde.

De Wateringse ging een aantal minuten in conclaaf met de dokter, maar liep daarna naar Kuzmová toe om haar te feliciteren, waarna ze teleurgesteld het centercourt verliet.

Fatima Moreira de Melo, de partner van Bertens' coach Raemon Sluiter, laat aan RTL Boulevard weten dat Bertens al sinds woensdagochtend met buikgriep kampt en dat het in de loop van de dag niet beter ging.

Kiki Bertens geeft tijdens haar partij tegen Viktória Kuzmová op vanwege buikgriep. (Foto: Pro Shots)

Bertens een van favorieten voor titel

Bertens was een van de favorieten voor de titel op Roland Garros. Ze stak de afgelopen weken in blakende vorm met winst van het sterk bezette WTA-toernooi van Madrid en een halvefinaleplaats in Rome.

In Rome moest ze in de halve eindstrijd haar meerdere erkennen in Johanna Konta. De Britse had in de derde ronde de tegenstander van Bertens kunnen worden. Konta speelt bij winst op de Amerikaanse Lauren Davis nu dus tegen Kuzmová.

Ondanks de vroegtijdige exit doet Bertens niet al te slechte zaken op de wereldranglijst, want ze werd vorig jaar in de derde ronde uitgeschakeld door de Duitse Angelique Kerber.

Kiki Bertens pakte slechts één game tegen Viktória Kuzmová. (Foto: Pro Shots)

Bertens begon toernooi met eenvoudige zege

De kopvrouw van het Nederlandse tennis begon zondag nog goed aan Roland Garros. Ze won in de eerste ronde vrij eenvoudig in twee sets van de Française Pauline Parmentier: 6-3 en 6-4.

In haar partij tegen Kuzmová raakte de Zuid-Hollandse in haar eerste servicegame meteen in de problemen. Ze werkte twee breakpoints weg, maar behield wel haar opslag.

Het was uiteindelijk de enige game die Bertens won tegen de nummer 46 van de wereld. Op 2-1 leverde ze op 'love' haar service in, waarna ze na de vijfde game dus opgaf.