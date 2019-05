Stéfanos Tsitsipás heeft woensdag met enige moeite de derde ronde van Roland Garros bereikt. De als zesde geplaatste Griek was in vier sets te sterk voor de Boliviaan Hugo Dellien.

Tsitsipás verloor de eerste set verrassend met 4-6, maar toonde veerkracht en gunde de 25-jarige Dellien (ATP-86) in het restant van de wedstrijd geen set meer: 4-6, 6-0, 6-3 en 7-5. De partij op Court Simonne-Mathieu duurde bijna drie uur.

De twintigjarige Tsitsipás staat voor het eerst in zijn prille loopbaan in de derde ronde van Roland Garros. Vorig jaar strandde hij in de tweede ronde en in 2017 was de eerste ronde het eindstation voor de huidige nummer zes van de wereld.

Tsitsipás, die begin dit jaar zijn doorbraak kende door de halve finales van de Australian Open te bereiken, neemt het in de derde ronde van Roland Garros op tegen de Serviër Filip Krajinovic of de Spanjaard Roberto Carballés Baena.